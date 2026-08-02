Українська туристка bohdana.kondratenko розповіла у своєму тіктоці, скільки коштувала подорож для її компанії у Париж та Нормандію, та детально розписала основні витрати.

Скільки коштували переліт і проживання?

Авіаквитки з Кракова вдалося знайти за доволі вигідною ціною 5500 гривень з людини за квитки в обидва боки. У Парижі компанія провела три повноцінні дні. Найбільшою статтею витрат стало житло, адже за проживання заплатили 30 тисяч гривень.

Також мандрівники відвідали одну з головних пам'яток французької столиці Ейфелеву вежу. Підйом на другий поверх коштував майже 30 євро з людини.

Яка вартість подорожі у Париж та Нормандію: дивитись відео

Які витрати були під час подорожі Нормандією?

Для поїздки Нормандією туристи орендували автомобіль. Цікаво, що якщо оформити оренду на старшу людину, вона може коштувати дешевше. Оренда автомобіля на шість днів обійшлася у 11 600 гривень, ще приблизно 6 тисяч гривень витратили на пальне.

Першою зупинкою стало містечко Етрета, де туристка радить обов'язково залишитися на ніч. Будинок для проживання на дві ночі коштував 13 100 гривень. Далі маршрут пролягав через Байо. Водночас туристка зазначила, що це місто найбільше зацікавить тих, хто цікавиться історією Другої світової війни.

Після цього компанія вирушила до Мон-Сен-Мішеля. За проживання неподалік знаменитого острова-абатства також заплатили 13 100 гривень за дві ночі. Ще однією незвичною зупинкою стало проживання у справжньому замку, яке коштувало близько 13 тисяч гривень.

У скільки загалом обійшлася така подорож?

Щодо харчування, туристка пояснила, що не включала ці витрати до загального бюджету, оскільки вони можуть суттєво відрізнятися залежно від уподобань кожного мандрівника. Проте середня вартість однієї страви в ресторанах становила 18 – 20 євро, а напій коштував близько 5 євро.

У підсумку, за словами українки, загальні витрати на одну людину становили близько 39 тисяч гривень за дев'ять днів, не враховуючи витрат на харчування, які кожен може планувати відповідно до власного бюджету.