Куди поїхати з наметом біля Кривого Рогу: топ 4 мальовничі місця для відпочинку на природі

Якщо хочеться втекти від міської метушні, зовсім не обов'язково вирушати за сотні кілометрів. Поблизу Кривого Рогу є кілька локацій, де можна провести вихідні з наметом, насолодитися природою, покупатися чи порибалити.

Неподалік Кривого Рогу є кілька місць, які підійдуть як для "дикого" відпочинку, так і для тих, хто хоче мати доступ до базових зручностей. Добірку таких локацій підготувало видання "Перший Криворізький".

Які водойми біля Кривого Рогу підійдуть для кемпінгу?

Однією з найвідоміших локацій для відпочинку з наметами залишається Карачунівське водосховище. Тут вистачає місць, де можна розташувати табір, а різноманітність берегової лінії дозволяє обрати відпочинок на свій смак. Любителі мальовничих краєвидів часто зупиняються біля гранітних брил, тоді як сім'ї з дітьми нерідко віддають перевагу піщаному пляжу "Біле каміння". Крім купання, водойма приваблює рибалок і тих, хто просто хоче провести день серед природи.

Пляж "Біле каміння" на Карачунівському водосховищі": дивитись відео

Де можна відпочити біля чистої води з базовими зручностями?

Приблизно за 30 – 40 кілометрів від міста розташоване Іскрівське водосховище. Це місце давно стало популярним серед прихильників кемпінгу завдяки чистій воді та мальовничим берегам. Якщо ж хочеться поєднати відпочинок у наметі з мінімальним комфортом, можна скористатися територією турбази "Івушка", де дозволяють встановлювати власні намети.

Іскрівське водосховище / фото Roman Nedilko

Ще один варіант – це село Кудашівка на берегах річки Боковеньки, що за 20 – 25 кілометрів від Кривого Рогу. На базах відпочинку "Родник" і "Бригантина" туристам дозволяють розміщувати намети за невелику плату. Також відпочивальники можуть користуватися пляжем, туалетами та питною водою.

Які ще локації підійдуть для кемпінгу?

Тим, хто шукає менш людні місця, варто звернути увагу на водойми біля сіл Мар'янівка та Софіївка. Тут можна організувати як відпочинок "дикуном", так і зупинитися на території баз відпочинку, які приймають туристів із власними наметами. Це хороший варіант для тих, хто хоче провести кілька днів на природі та водночас мати доступ до необхідної інфраструктури.