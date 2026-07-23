Недалеко от Кривого Рога есть несколько мест, которые подойдут как для "дикого" отдыха, так и для тех, кто хочет иметь доступ к базовым удобствам. Подборку таких мест подготовило издание "Первый Криворожский".

Какие водоемы возле Кривого Рога подойдут для кемпинга?

Одной из самых известных локаций для отдыха с палатками остается Карачуновское водохранилище. Здесь достаточно мест, где можно разбить лагерь, а разнообразие береговой линии позволяет выбрать отдых по своему вкусу. Любители живописных пейзажей часто останавливаются возле гранитных глыб, тогда как семьи с детьми нередко отдают предпочтение песчаному пляжу "Белые камни". Помимо купания, водоем привлекает рыбаков и тех, кто просто хочет провести день на лоне природы.

Пляж "Белые камни" на Карачуновском водохранилище: смотреть видео

Где можно отдохнуть у чистой воды с базовыми удобствами?

Примерно в 30 – 40 километрах от города расположено Искровское водохранилище. Это место давно стало популярным среди любителей кемпинга благодаря чистой воде и живописным берегам. Если же хочется совместить отдых в палатке с минимальным комфортом, можно воспользоваться территорией турбазы "Ивушка", где разрешают устанавливать собственные палатки.

Искровское водохранилище / фото Roman Nedilko

Еще один вариант – это село Кудашевка на берегах реки Боковеньки, расположенное в 20 – 25 километрах от Кривого Рога. На базах отдыха "Родник" и "Бригантина" туристам разрешают ставить палатки за небольшую плату. Также отдыхающие могут пользоваться пляжем, туалетами и питьевой водой.

Что еще можно использовать для кемпинга?

Тем, кто ищет менее людные места, стоит обратить внимание на водоемы возле сел Марьяновка и Софиевка. Здесь можно организовать как отдых "по-дикарски", так и остановиться на территории баз отдыха, которые принимают туристов с собственными палатками. Это хороший вариант для тех, кто хочет провести несколько дней на природе и при этом иметь доступ к необходимой инфраструктуре.