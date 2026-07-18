Довгі піщані пляжі і вечірки на набережній: куди поїхати на море в Польщі

Польща мало в кого з українців асоціюється з пляжним відпочинком на морі. А даремно, адже тут є мальовниче узбережжя Балтійського моря з широкими пляжами, сосновим лісом і спокійною атмосферою. Сезон купання у Польщі триває не довго, бо Балтійське море доволі холодне. Але у спекотну погоду – саме те, що треба.

Про польські курорти на узбережжя Балтійського моря, які зможуть справді здивувати, розповідає 24 Канал.

Куди поїхати на море у Польщі?

Miedzyzdroje – цей відомий курорт на північному заході Польщі розташований на острові Волін і має широкі піщані пляжі. Поруч є Національний парк Волін із мальовничими урвищами, лісовими маршрутами та оглядовими майданчиками на море. Тут можна поєднати пляжний відпочинок із прогулянками природою та відвідуванням заповідника зубрів. Влітку в Мендзиздроє проходить багато фестивалів і культурних подій.

Kolobrzeg – це найбільший морський курорт Польщі, який відомий лікувальними санаторіями та мінеральними джерелами. Окрім широких пляжів, місто пропонує відреставровану історичну частину, маяк і довгий пірс із чудовими краєвидами на Балтійське море. Тут також є багато веломаршрутів, кафе та ресторанів зі свіжою рибою.



Колоритний Kolobrzeg у Польщі / Фото Michał Stężycki

Swinoujscie – курорт розташований на кількох островах біля кордону з Німеччиною. Тут є найширший пляж у Польщі, а вода у морі тепліша, ніж на багатьох інших курортах. Пологий вхід у воду робить це місце особливо популярним серед сімей із дітьми.

Візитівкою міста є найвищий маяк на Балтійському морі, з вершини якого відкривається панорамний вид на узбережжя. Уздовж пляжу простягається сучасна набережна з ресторанами і кав'ярнями. Завдяки поромному сполученню звідси легко вирушити на екскурсію до німецьких курортів острова Узедом.

Sopot – це один з найатмосферніших і найстильніших морських курортів країни. Він славиться найдовшим дерев'яним пірсом у Європі, доглянутими пляжами та жвавим курортним життям. Центральна вулиця Монте-Кассіно заповнена ресторанами і барами, тому ввечері тут особливо людно. Сопот ідеально підійде для молоді, яка хоче поєднати активний відпочинок, вечірки та море.



Море у Сопоті / Фото Nicolas Povall

Ustka – це затишний курорт на центральному узбережжі Балтійського моря, який поєднує атмосферу рибальського містечка та сучасної туристичної інфраструктури. Місто відоме широкими піщаними пляжами, мальовничою набережною та історичним портом, де й досі швартуються рибальські човни. Одними з найвідоміших пам'яток є маяк і пішохідний міст через порт, що з'єднує східний і західний пляжі.

Leba славиться унікальними рухомими дюнами Словінському національному парку, які нагадують пустелю. Широкі піщані пляжі й чиста вода роблять курорт чудовим місцем для літнього відпочинку. Любителі активного дозвілля можуть вирушити у велосипедні чи пішохідні маршрути серед соснових лісів і прибережних озер.

Словінський національний парк / Фото з Вікіпедії

Jastarnia – курорт розташований на півострові Хель між відкритим Балтійським морем і спокійними водами Пуцької затоки. Це одне з найкращих місць у Польщі, щоб зайнятися водними видами спорту: віндсерфінгом, кайтсерфінгом та сапбордингом.

Hel – край польського узбережжя. Він приваблює відпочивальників чистими піщаними пляжами, прозорою водою та особливою атмосферою невеликого приморського містечка. Однією з головних місцевих пам'яток є центр реабілітації тюленів, де можна побачити цих морських тварин.

Зауважимо, що відпочинок на морі у Польщі інший, ніж десь на середземноморському узбережжі. Причина у температурі води Балтійського моря, яка підійде не кожному. Навіть у спекотний літній день не варто розраховувати на довге купання у воді. Море тут більше підійде для того, щоб освіжитися і далі відпочивати на березі.