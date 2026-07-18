О польских курортах на побережье Балтийского моря, которые способны по-настоящему удивить, рассказывает 24 Канал.

Куда поехать на море в Польше?

Miedzyzdroje – этот известный курорт на северо-западе Польши расположен на острове Волин и славится широкими песчаными пляжами. Рядом находится Национальный парк Волин с живописными обрывами, лесными маршрутами и смотровыми площадками с видом на море. Здесь можно совместить пляжный отдых с прогулками на природе и посещением заповедника зубров. Летом в Мендзиздрое проходит множество фестивалей и культурных мероприятий.

Kolobrzeg – крупнейший морской курорт Польши, известный лечебными санаториями и минеральными источниками. Помимо широких пляжей, город предлагает отреставрированную историческую часть, маяк и длинный пирс с великолепными видами на Балтийское море. Здесь также есть много веломаршрутов, кафе и ресторанов со свежей рыбой.



Колоритный Колобжег в Польше / Фото Michał Stężycki

Swinoujscie – курорт, расположенный на нескольких островах у границы с Германией. Здесь находится самый широкий пляж в Польше, а вода в море теплее, чем на многих других курортах. Пологий вход в воду делает это место особенно популярным среди семей с детьми.

Визитной карточкой города является самый высокий маяк на Балтийском море, с вершины которого открывается панорамный вид на побережье. Вдоль пляжа простирается современная набережная с ресторанами и кафе. Благодаря паромному сообщению отсюда легко отправиться на экскурсию на немецкие курорты острова Узедом.

Sopot – это один из самых атмосферных и стильных морских курортов страны. Он славится самым длинным деревянным пирсом в Европе, ухоженными пляжами и оживленной курортной жизнью. Центральная улица Монте-Кассино заполнена ресторанами и барами, поэтому вечером здесь особенно многолюдно. Сопот идеально подойдет для молодежи, которая хочет совместить активный отдых, вечеринки и море.



Море в Сопоте / Фото Nicolas Povall

Ustka – это уютный курорт на центральном побережье Балтийского моря, сочетающий атмосферу рыбацкого городка и современную туристическую инфраструктуру. Город известен широкими песчаными пляжами, живописной набережной и историческим портом, где до сих пор швартуются рыбацкие лодки. Одними из самых известных достопримечательностей являются маяк и пешеходный мост через порт, соединяющий восточный и западный пляжи.

Leba славится уникальными движущимися дюнами в Словинском национальном парке, напоминающими пустыню. Широкие песчаные пляжи и чистая вода делают курорт прекрасным местом для летнего отдыха. Любители активного отдыха могут отправиться на велосипедные или пешеходные маршруты среди сосновых лесов и прибрежных озер.

Словинский национальный парк / Фото из Википедии

Jastarnia – курорт, расположенный на полуострове Хель между открытым Балтийским морем и спокойными водами Пуцкого залива. Это одно из лучших мест в Польше для занятий водными видами спорта: виндсерфингом, кайтсерфингом и сапбордингом.

Hel – край польского побережья. Он привлекает отдыхающих чистыми песчаными пляжами, прозрачной водой и особой атмосферой небольшого приморского городка. Одной из главных местных достопримечательностей является центр реабилитации тюленей, где можно увидеть этих морских животных.

Отметим, что отдых на море в Польше отличается от отдыха, например, на средиземноморском побережье. Причина в температуре воды Балтийского моря, которая подойдет не каждому. Даже в жаркий летний день не стоит рассчитывать на длительное купание в воде. Море здесь больше подходит для того, чтобы освежиться и дальше отдыхать на берегу.