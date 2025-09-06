Одне іспанське місто ввійшло до рейтингу найдешевших для відпочинку на морі в Європі. Там прекрасні золоті пляжі та невисокі ціни на проживання та їжу.

Це місто зайняло третю позицію у загальному рейтингу, а в межах Іспанії – відповідно перше. Воно є адміністративним центром однойменної провінції, розповідає 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Де в Іспанії найдешевше відпочивати на морі?

Гарне співвідношення ціни та якості – одна з причин відвідати прекрасне Альмерію. Пиво тут коштує 3,5 євро, а ніч у тризірковому готелі – 70 євро за ніч.

Розташування міста в південно-східній провінції Коста-де-Альмерія означає, що там спекотно. Їхати на море в Альмерію можна вже в травні, а завершується сезон у вересні.

Альмерія – це прекрасне місце, де є гарні пляжі, чисте море, можна побачити гори, долини та навіть пустельну місцевість. Небагато міст у Європі пропонують таке різноманіття.



Вигляд на курортне місто Альмерія / Фото Espana Guide

Найкращими пляжами в Альмерії називають Плайю-де-лос-Муертос, Плайю-де-лос-Хеновесес та Плайю-де-Монсул, але загалом їх у місті та на околицях набагато більше. Пляжі в Альмерії – це місця не лише для купання, а й для підводного плавання, дайвінгу та віндсерфінгу.

А ще Альмерія – це яскраве історичне місто з багатою культурною спадщиною. Воно славиться фортецею Алькасаба, величним собором і має своє Старе місто.

Яке курортне місто очолило рейтинг?

Рейтинг найдешевших міст для пляжного відпочинку в Європі очолило місто Несебир у Болгарії. Воно розташоване біля Чорного моря і досі залишається маловідомим для більшості туристів.

Саме тут продають "найдешевше пиво у Європі" – за 1,8 євро. Вечеря із сім'єю обійдеться у 32 євро, а ніч у готелі коштує близько 50 євро.