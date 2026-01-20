Українка розповіла, скільки коштує один день відпочинку в дорогому Куршевелі

Українка вирішила поїхати на лижі не в Буковель, а у французький Куршевель, який відомий як один з найдорожчих гірськолижних курортів Європи. Сюди щороку приїжджають багатії з усього світу, щоб підкорити альпійські вершини.

На своїй тікток-сторінці @st.kris.tina українка детально розповіла, скільки коштує день відпочинку у Куршевелі за одну людину. Про це повідомляє 24 Канал.

Скільки українка витратила за один день у Куршевелі?

Дівчина проживала у готелі, де у вартість входили і сніданки, і вечері. Це дуже зручно, адже на обід вона їла щось простіше, оскільки була зайнята катанням на лижах. Крім того, у готелю був безпосередній доступ до гірськолижних трас, а тому не треба було витрачати гроші і час, щоб дістатися до них. За ніч готель коштував 172 євро за одного при тримісному розміщенні.

Скіпас на цілий день катання обійшовся українці у 75 євро. За піцу на обід вона заплатила 12 євро, а ще 12 євро – за глінтвейн на горі.

До вечері, яка входила у вартість проживання, туристка замовила лише місцеве вино. Воно обійшлося у 22 євро за пляшку.

Загальна сума за день – 293 євро, що становить близько 14 750 гривень.

Чим зайнятися у Куршевелі, окрім катання на лижах?

На сайті Courchevel зазначено, що курорт пропонує багато різних розваг для своїх відвідувачів. Окрім катання на лижах з неймовірними видами на гору Монблан, тут також можна покататися на санчатах, ковзанці, зайнятися їздою верхи чи скелелазінням.

Окрім того, тут є багато вечірок, брендових бутиків та готелів зі спа, де можна розслабитися.

