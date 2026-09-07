Без натовпів і високих цін: турист розповів про відпочинок у затишному курорті Португалії
Якщо хочеться побачити незвичайну Португалію без натовпів туристів, варто звернути увагу на один невеликий курорт біля океану. Він відомий яскравими дерев'яними будинками та спокійною атмосферою.
Йдеться про Коста-Нову – невелику пляжну громаду приблизно за 80 кілометрів на південь від Порту. Дорога з міста займає від 55 хвилин до 1 години 10 хвилин залежно від трафіку. Автор матеріалу Vinicius Costa, який відвідував Португалію щонайменше 20 разів, називає Коста-Нову несподіваним відкриттям останньої подорожі.
Чим Коста-Нова приваблює туристів?
Коста-Нова розташована на вузькій піщаній смузі між лагуною Ріа-де-Авейру та Атлантичним океаном. Містечко зберегло традиційний рибальський характер, а його головною особливістю стали дерев'яні будинки palheiros. Їх легко впізнати за яскравими вертикальними смугами синього, червоного, зеленого та пастельно-жовтого кольорів.
Яка температура океану та чи безпечно тут відпочивати?
Температура Атлантичного океану влітку та на початку осені становить приблизно 16 – 18 градусів. Тому вода тут значно прохолодніша, ніж на середземноморських курортах, і перед купанням варто враховувати цей показник. Коста-Нова також вирізняється спокійною атмосферою. Водночас туристам рекомендують не залишати речі без нагляду та дотримуватися звичайних заходів обережності.
Атмосфера прогулянки по курорту: дивитись відео
Скільки коштує відпочинок у Коста-Нові?
У містечку працюють сімейні tascas dздовж лагуни, де можна недорого поїсти. Автор зазначає, що під час своєї поїздки витрачав не більш як 35 доларів на вечерю з 3 страв. Серед місцевих страв він спробував creme de camarão, francesinha та tripa de Aveiro.
- Creme de camarão – це португальський крем-суп із креветок.
- Francesinha – це великий сендвіч зі стейком, шинкою, ковбасою, сиром і густим пивно-томатним соусом.
- Tripa de Aveiro – це місцевий солодкий десерт, схожий на м'який креп. Його подають без начинки або з шоколадом чи ovos moles – солодким кремом із яєчного жовтка та цукру.
Восени 2026 року середні ціни в Коста-Нові такі:
- еспресо 1 – 2,50 долара;
- tripa doce або ovos moles 2,50 – 5 доларів;
- bifana або prego на виніс 5 – 9 доларів;
- вечеря з морепродуктами 30 – 55 доларів;
- місцеве пиво 2,50 – 5 доларів;
- келих вина або ігристого Bairrada 4 – 7 доларів;
- двомісний номер у 3-зірковому готелі чи гостьовому будинку 80 – 140 доларів.
- автобус з Авейру до Коста-Нови близько 2,50 – 3,50 долара в один бік.
Що подивитися поруч?
Приблизно за 11 кілометрів від Коста-Нови розташований Авейру, який називають "португальською Венецією". Місто відоме каналами, яскравими будинками в стилі модерн, фасадами з азулежу та човнами moliceiro. Туристам радять скуштувати там ovos moles і здійснити прогулянку на moliceiro. Стандартний маршрут триває близько 45 хвилин і коштує 12 – 18 доларів з дорослого.
Водночас ці човни курсують міськими каналами та не доставляють туристів до Коста-Нови. Щоб побачити різнокольорові palheiros з води, потрібно шукати окрему екскурсію лагуною, яка вирушає ближче до узбережжя.