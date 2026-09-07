Йдеться про Коста-Нову – невелику пляжну громаду приблизно за 80 кілометрів на південь від Порту. Дорога з міста займає від 55 хвилин до 1 години 10 хвилин залежно від трафіку. Автор матеріалу Vinicius Costa, який відвідував Португалію щонайменше 20 разів, називає Коста-Нову несподіваним відкриттям останньої подорожі.

Чим Коста-Нова приваблює туристів?

Коста-Нова розташована на вузькій піщаній смузі між лагуною Ріа-де-Авейру та Атлантичним океаном. Містечко зберегло традиційний рибальський характер, а його головною особливістю стали дерев'яні будинки palheiros. Їх легко впізнати за яскравими вертикальними смугами синього, червоного, зеленого та пастельно-жовтого кольорів.

Відомі різнокольорові будинки у Коста-Нові / фото Canva

Яка температура океану та чи безпечно тут відпочивати?

Температура Атлантичного океану влітку та на початку осені становить приблизно 16 – 18 градусів. Тому вода тут значно прохолодніша, ніж на середземноморських курортах, і перед купанням варто враховувати цей показник. Коста-Нова також вирізняється спокійною атмосферою. Водночас туристам рекомендують не залишати речі без нагляду та дотримуватися звичайних заходів обережності.

Атмосфера прогулянки по курорту: дивитись відео

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Скільки коштує відпочинок у Коста-Нові?

У містечку працюють сімейні tascas dздовж лагуни, де можна недорого поїсти. Автор зазначає, що під час своєї поїздки витрачав не більш як 35 доларів на вечерю з 3 страв. Серед місцевих страв він спробував creme de camarão, francesinha та tripa de Aveiro.

Creme de camarão – це португальський крем-суп із креветок.

Francesinha – це великий сендвіч зі стейком, шинкою, ковбасою, сиром і густим пивно-томатним соусом.

Tripa de Aveiro – це місцевий солодкий десерт, схожий на м'який креп. Його подають без начинки або з шоколадом чи ovos moles – солодким кремом із яєчного жовтка та цукру.

Восени 2026 року середні ціни в Коста-Нові такі:

еспресо 1 – 2,50 долара;

tripa doce або ovos moles 2,50 – 5 доларів;

bifana або prego на виніс 5 – 9 доларів;

вечеря з морепродуктами 30 – 55 доларів;

місцеве пиво 2,50 – 5 доларів;

келих вина або ігристого Bairrada 4 – 7 доларів;

двомісний номер у 3-зірковому готелі чи гостьовому будинку 80 – 140 доларів.

автобус з Авейру до Коста-Нови близько 2,50 – 3,50 долара в один бік.

Що подивитися поруч?

Приблизно за 11 кілометрів від Коста-Нови розташований Авейру, який називають "португальською Венецією". Місто відоме каналами, яскравими будинками в стилі модерн, фасадами з азулежу та човнами moliceiro. Туристам радять скуштувати там ovos moles і здійснити прогулянку на moliceiro. Стандартний маршрут триває близько 45 хвилин і коштує 12 – 18 доларів з дорослого.

Авейра / фото Threeohsix

Водночас ці човни курсують міськими каналами та не доставляють туристів до Коста-Нови. Щоб побачити різнокольорові palheiros з води, потрібно шукати окрему екскурсію лагуною, яка вирушає ближче до узбережжя.