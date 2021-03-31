Вулична їжа, піраміди та брудні вулиці: що можна побачити у Каїрі

Хочете побачити справжній колорит Єгипту? Тоді вам потрібно їхати у столицю Каїр. Тут можна познайомитися з історією, культурою й оглянути легендарні піраміди.

З журналістами поспілкувалася українка Ірина Горнєва, яка понад пів року живе в Шарм-ель-Шейху й їздила в Каїр на співбесіду.

Цікаво! Як прожити декілька місяців у Єгипті: ціни та умови

Дорога до Каїру

З Шарм-ель-Шейху та Хургади найкраще їхати до Каїру автобусом. Проїзд вартує 200 – 300 фунтів (360 – 540 гривень) в залежності від часу відправлення. Розклад автобусів можна дізнатися на сайті компанії GoBus.

Їхати треба буде щонайменше 8 годин, на кожному чекпойнті перевіряють багаж та документи. Перевіряють в основному місцевих жителів, туристів переважно не рухають. Шлях пролягає через пустелі, гори, тож є чим помилуватися з вікна автобуса.

Також можна літаком, квиток коштує 50 – 100 доларів (1 400 – 2 800 гривень), теж в залежності від днів та часу відправлення.



Ціни на переліт \ Фото О, Море з сервісу travelpayouts

Поїхати орендованим авто буде доволі дорого і не зовсім просто. Орендувати авто у Шармі коштує 4 500 фунтів на місяць (8 200 гривень). Подобова оренда практикується рідко. Шукати оголошення треба самотужки у соцмережах або ж через знайомих. А от бензин в Єгипті дешевий 1 літр – 0,54 долара (15,5 гривень).

Проживання у Каїрі

Хостели в Каїрі коштують від 25 доларів (700 гривень) з особи за добу. Ірина ночувала саме у хостелі. Ціна відповідала якості, а також у ціну входив сніданок.



Ірина Горнєва \ Фото О, Море

Орендувати квартиру можна на Booking.com чи Airbnb. Подобова оренда житла в компаунді (житловий комплекс) обійдеться щонайменше 350 фунтів за ніч (630 гривень). Готелі коштують від 40 доларів за номер (1 120 гривень).

Розваги та життя у Каїрі

Ірина поділилася враженням, що у Кахрі брудно. У місті працює додаток Uber, завдяки йому зручно пересуватися містом. Проте варто обговорювати ціну перед початком поїздки.

І треба бути уважним під час поїздки – слідкувати за картою. Ірину водій завіз замість пірамід Гізи аж на піраміди Саккари (це за 30 кілометрів від Гізи) і вже там сказав, що не зрозумів куди саме мені треба було.



Вулиці Каїру \ Photo by Brett Jordan on Unsplash

Також по місту можна пересуватися на тут-туках. Ціна договірна, але в будь-якому випадку дешевше, ніж на таксі.

Як організувати екскурсію

Ірина радить взяти організовану екскурсію, якщо ви вперше у місті. Жінка радить не замовляти лише у готелі. Можна довіритися і місцевим туристичним фірмам – їх послуги коштують дешевше, а за якістю та насиченістю програми не поступаються готельним пропозиціям. Проте, звісно, є ризик натрапити на шахраїв. Ірина радить послуги компанії Trivaeg.

Що відвідати в Каїрі

Організована поїздка в Каїр на деньобійдеться у 147 доларів (4 200 гривень.) Сюди включені вартість перельоту та вхідні квитки до музею і на піраміди, а також обід.з аналогічною програмою коштуватиме від 55 доларів (1 500 гривень).Цінастартує від базових 55 доларів (1 500 гривень), якщо їхати автобусом. Далі ціна залежить від тривалості і локацій, які ви хочете побачити.

Усі туристичні локації відкриті до 16:00. Вхідні квитки на територію туристичних пам’яток коштують 200 фунтів (360 гривень).

Палац Барона

Це вікова архітектурна пам’ятка. Подивитися варто хоча б на слонів та скульптури, що прикрашають фасад та територію палацу.



Палац Барона у Каїрі \ Фото liveinternet

Музей національної культури Єгипту

У час пандемії людей менше, тож це гарна нагода уважно роздивитися стародавні артефакти. На відвідини музею варто закласти щонайменше кілька годин. Музей вихідний у п’ятницю.



Музей у Каїрі \ Photo by Spencer Davis on Unsplash

Піраміда Джосера

Це найстаріша з пірамід Єгипту. Тут можна роздивитися наскельні малюнки, вік яких понад 3 тисячі років.



Єгипетські піраміди \ Photo by Les Anderson on Unsplash

Квиток на відвідування території пірамід та гробниць Саккари коштує 200 фунтів (360 гривень). Він не дає права на вхід всередину пірамід. Але домовитися можна просто на місці, за цигарки або кілька монет.

Їжа у Каїрі

Є багато продавців на вулиці з їжею. Краще обирати ту, де багато людей і готують прямо перед вами.

Читайте також: До 30% за тур: ціни на відпочинок у літньому сезоні 2021 значно зростуть – як заощадити

За 5 фунтів (10 гривень) можна купити порцію солодощів або запечену кукурудзу

Стакан свіжого соку – 10 фунтів (18 гривень)Велика шаурма – 30 фунтів (55 гривень)Сендвічі з фалафелем 5 фунтів (менше 10 гривень)Єгипетські кофти (котлети, смажені на шампурі) – 25 фунтів (45 гривень)Картопля фрі коштує не більше 10 фунтів за порцію (18 гривень)Чипси – 5 фунтів (менше ніж 10 гривень)Кібда (печінка) – порція коштує від 15 фунтів (27 гривень), а якщо брати у булці, як для хот-дога – то вартість такої страви 10 фунтів (18 гривень)