Осінню поїздку до Кассі радить журналіст та експерт із подорожей Саймон Колдер, пише Express. Він побував на Лазурному березі та окремо відзначив це приморське місто.

Чим Кассі приваблює мандрівників восени?

Кассі на півдні Франції поєднує атмосферу невеликого портового міста з близькістю до моря. Барвисті будинки, вузькі вулиці, ресторани біля води та мальовничі пляжі роблять його цікавим напрямком для тих, хто хоче відпочити на Лазурному узбережжі без надмірної кількості туристів.

Місто не належить до найвідоміших курортів Франції, однак саме це може стати його перевагою восени. У жовтні тут у середньому близько 20 градусів, а відпочивальників стає значно менше, ніж у розпал сезону.

У жовтні у Кассі температура понад 20 градусів / фото Canva

Однією з локацій для пляжного відпочинку є Plage du Corton. Пляж вирізняється прозорою водою та може сподобатися тим, хто шукає спокійніше місце подалі від найбільш популярних узбереж. Восени Кассі стає менш людним, водночас погода залишається достатньо теплою для прогулянок уздовж моря та відпочинку на узбережжі.

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Що подивитися у самому Кассі?

Візит до міста не обмежується пляжем. Туристи можуть прогулятися старими вулицями, відвідати порт, місцевий ринок, магазини, кафе та ресторани. Особливою частиною Кассі є саме порт, навколо якого зосереджено міське життя. Тут працюють численні заклади, де можна провести час біля води та відчути характерну атмосферу півдня Франції.

Атмосфера міста Кассі: дивитись відео

Один із мандрівників, який провів у місті п'ять днів, також відзначив місцевий ринок. Він працює щосереди, а серед товарів там можна знайти їжу, квіти, мило та одяг. Інші відвідувачі звертали увагу на архітектуру, невеликі вулички та загальну атмосферу портового містечка.

Як Кассі вписати у подорож півднем Франції?

Місто можна включити до маршруту під час подорожі Провансом. Один із туристів спочатку оглянув Кассі зі скель, розташованих високо над містом, а потім спустився до порту та прогулявся його вулицями. Журналіст Саймон Колдер, який нещодавно подорожував Лазурним узбережжям, назвав Кассі "абсолютно чарівним".