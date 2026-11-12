Від 5 960 гривень за двох зі сніданком: скільки коштують зимові вихідні в готелях Карпат

Adv

24 Канал зібрав 4 варіанти проживання в різних куточках Карпат. Усі готелі ми шукали на платформі Booking.com і обирали помешкання, де у вартість номера вже входить сніданок. Так туристам не доведеться самостійно готувати їжу, а на обід чи вечерю можна буде завітати до місцевих ресторанів.

Скільки коштує відпочинок вдвох у Буковелі?

Fomich Residence

Буковель, Івано-Франківська область

Для тих, хто хоче поєднати відпочинок у горах із розслабленням у SPA, можна розглянути Fomich Residence. Готель розташований в урочищі Вишня у Поляниці та пропонує гостям ресторан, бар і оздоровчий центр. На території є два басейни: закритий та відкритий, а також сауна й гідромасажна ванна. Гості можуть скористатися послугами SPA-центру та замовити масаж.

У номерах передбачені кондиціонер, телевізор, чайник і балкон. Деякі варіанти проживання також обладнані мінікухнею. Стандартний двомісний номер економкласу площею 19 квадратних метрів на дві ночі для двох дорослих, з 4 до 6 грудня, коштує 13 538 гривень з урахуванням податків і зборів. У цю суму входять сніданки.

Як виглядає територія готелю / фото з платформи Booking

1 2 3 4 5 6 1 / 6

Гості особливо відзначають просторі номери, смачні та різноманітні сніданки, чистоту й обслуговування. Також відвідувачам подобаються SPA та краєвиди з вікон.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Де зупинитися у Яремче та скільки це коштує?

Yaremche Club Hotel

Яремче, Івано-Франківська область

У Яремче можна звернути увагу на Yaremche Club Hotel, який розташований серед карпатських гір. Готель оформлений у позаміському стилі, а інтер'єри номерів доповнені дерев'яними меблями та елементами традиційного українського дизайну. На території працює ресторан, де подають страви української та європейської кухонь. Також гості можуть завітати до фітобару з напоями на основі карпатських трав.

Для відпочинку передбачені сауна, парова лазня, фітнес-центр і масажні послуги. Окрема перевага розташування – це близькість до водоспаду Пробій на річці Прут. Від готелю до нього лише 50 метрів. Стандартний двомісний номер площею 15 квадратних метрів на дві ночі для двох дорослих, з 4 до 6 грудня, коштує 5 960 гривень разом із податками та зборами. Сніданок включений у вартість.

Як виглядає територія готелю / фото з платформи Booking

1 2 3 4 5 1 / 5

Відвідувачі позитивно оцінюють чистоту, привітність персоналу, затишок номерів і різноманітні сніданки. Особливо гостям подобається розташування готелю поруч із водоспадом та іншими туристичними локаціями.

Який готель обрати для відпочинку у Славському?

У Славському можна зупинитися в готелі-ресторані "Два Леви". Він розташований на вулиці Шашкевича, неподалік від залізничного вокзалу: відстань до станції становить приблизно 250 метрів пішки. У помешканні працюють ресторан і бар, тож гості можуть не перейматися самостійним приготуванням їжі.

Номери обладнані телевізорами з плоским екраном, чайниками та безкоштовним Wi-Fi. Деякі з них мають тераси або балкони. Також на території є приватна парковка. Для двох дорослих пропонують великий двомісний номер площею 26 квадратних метрів. Проживання протягом двох ночей, з 4 до 6 грудня, коштує 8 400 гривень. У вартість уже включені податки та збори, а також сніданки. У відгуках згадують затишну атмосферу й зручне розташування неподалік від центру та вокзалу.

Як виглядає територія готелю / фото з платформи Booking

1 2 3 4 5 1 / 5

Де зупинитися у Трускавці та скільки коштує номер для двох?

Hotel Raymond

Трускавець, Львівська область

Ще один варіант для відпочинку удвох – Hotel Raymond у Трускавці. Готель розташований на вулиці Степана Бандери, неподалік від центру міста. Тут працюють ресторан і бар, а для гостей облаштований SPA-центр із сауною та гідромасажною ванною. Номери обладнані кондиціонерами, телевізорами, мінібарами, сейфами та чайниками. Також гості можуть скористатися послугами масажу, відпочити на терасі або взяти напрокат велосипед.

Стандартний двомісний номер площею 22 квадратні метри на дві ночі для двох дорослих, з 4 до 6 грудня, коштує 8 869 гривень з урахуванням податків і зборів. У вартість входять сніданки. Також є можливість обрати тариф зі сніданками та вечерями за 11 269 гривень за дві ночі.

Як виглядає територія готелю / фото з платформи Booking

1 2 3 4 5 6 1 / 6

Гості особливо відзначають уважність персоналу, чистоту номерів, смачні сніданки та якість ресторанного обслуговування. Також у відгуках хвалять сучасний інтер'єр, SPA-послуги та зручне розташування готелю.