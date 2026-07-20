Мовиться про Кадіс, що в однойменній провінції на південному заході Іспанії. Місто розташоване за 232 кілометри від популярної серед туристів Малаги на узбережжі Коста-дель-Соль. Детальніше розповідає Travel Off Path.

Що відомо про місто Кадіс в Іспанії?

У 2025 році провінцію Кадіс відвідало лише 2,9 мільйона туристів. При тому, що туристичний потік в Іспанії сягає понад мільйонів відвідувачів за рік. У туристичних путівниках півднем Іспанії рідко згадують Кадіс, хоча саме це місто колись було одним з найважливіших портів країни.

Історія Кадісу сягає понад 3 тисячі років. Упродовж багатьох століть місто було головними воротами Іспанії до Америки. Кораблі постійно плавали між Кадісом і Кубою, перевозячи різні товари. Місто збереглося майже у тому самому вигляді, який мало багато років тому. Адже у 19 столітті його не почали змінювати, як інші міста Європи, для розбудови великих проспектів і площ чи прокладання трамвайних ліній.

Нині Кадіс часто порівнюють за атмосферою зі столицею Гавани Кубою. Тут є високі сторожові вежі, які височіють над панорамою міста, лабіринт вузьких вуличок, колоритні площі, дуже красивий Кадіський собор. На противагу похмурим готичним соборам, храм у Кадісі виблискує завдяки своєму жовтому куполу та кремовому мармуру.

Собор у Кадісі / Фото Depositphotos

Та найважливіше – океан. Кадіс оточений Атлантикою, а не Середземним морем, тож пляжі тут зовсім інші.

Де у Кадісі найкращі пляжі?

Купання у Кадісі інше, ніж, наприклад, у Малазі. Вода в океані холодніша та більш бурхлива, а пляжі мають золотий пісок, але в цьому й особливість цього місця. Поруч зі Старим містом є пляж Playa de la Victoria з галасливою набережною. Якщо хочеться чогось більш атмосферного, то варто відвідати пляж La Caleta, де на заході сонця збираються місцеві мешканці. Краєвиди тут дуже красиві і найбільше нагадують Гавану.

Playa de Cortadura – це дикий пляж з незайманою природою. Він оточений піщаними дюнами, які нагадують пустелю. Інфраструктури майже нема, тому здається ніби ви залишилися єдиними людьми на планеті.

Пляж у Кадісі / Фото Depositphotos

Які ціни у Кадісі?

Чи не найбільшою перевагою міста є ціни, які значно дешевші ніж у Барселоні чи інших містах Іспанії. Наприклад, обід з трьох страв обійдеться у 17 – 20 доларів з одного. Смачно повечеряти у красивому ресторані з видом на місто можна за 50 доларів за двох. Водночас порція морепродуктів на грилі на Центральному ринку коштує до 10 доларів.