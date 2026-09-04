24 Канал розповідає, чому вересень вважають вдалим часом для подорожі до Італії, з посиланням на матеріал туристичного видання Trafalgar.

Якою буде погода в Італії у вересні?

У вересні літня спека поступово слабшає. У середньому температура становить від 20 до 26 градусів залежно від регіону. На півдні країни показники дещо вищі, а біля озера Комо та в Чінкве-Терре погода залишається м'якою і теплою. Протягом дня все ще достатньо сонця, у середньому 8 – 9 годин. Ввечері температура починає опускатися, однак дні залишаються теплими.

Що скуштувати в Італії у вересні?

Вересень припадає на сезон збору врожаю, тому в цей час варто звернути увагу на місцеві продукти. Асортимент залежить від регіону, адже кухня Італії дуже тісно пов'язана з тим, що вирощують на конкретній території. У Тоскані в цей період багато грибів і трюфелів.

Атмосфера Італії у вересні: дивитись відео

На Амальфітанському узбережжі продовжують збирати лимони, сезон яких триває від літа до пізньої осені. На ринках з'являється свіжий урожай, а оливки відправляють на прес. Для мандрівників це можливість спробувати продукти саме в той період, коли їх збирають у місцевих господарствах.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Де шукати виноград і гастрономічні фестивалі?

У вересні в Італії починається вендемія – сезон збору винограду. У виноробних регіонах стартують жнива, а разом із ними проходять святкування. Особливо ця традиція помітна в невеликих містах Тоскани, розташованих на пагорбах. Тут вересневий сезон збору винограду пов'язаний із традицією виготовлення нового вина.

Ще один напрямок для гастрономічної поїздки – це Сицилія. У вересні тут проходять культурні та кулінарні фестивалі, присвячені місцевим продуктам і вину. Наприклад, протягом 3 днів проходить Sagra dell'Arancino. Фестиваль присвячений аранчіні – смаженій закусці на основі різотто з начинкою з м'ясного рагу або моцарели та шинки.

Які регіони обрати для поїздки?

Одним із варіантів є Тоскана. У вересні тут ще можна обідати просто неба, милуючись місцевими пейзажами. Якщо ж головна мета подорожі саме їжа, варто звернути увагу на Емілію-Романью.

Регіон Емілія-Романью / фото Canva

Під час поїздки варто врахувати і вечірню прохолоду. Для денних прогулянок підійде легкий літній одяг, але на вечір краще взяти светр.

Болонья та Модена відомі своєю кухнею, а наприкінці вересня тут можна скористатися сезонним урожаєм. Серед страв, які радять спробувати: Tagliatelle al ragu та лазанья болоньєзе. Для поєднання міських прогулянок і комфортнішої погоди підійде Рим, адже влітку столиця може бути спекотною та дуже людною.