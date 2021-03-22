Відпочинок у Хорватії: що побачити, крім пляжу

Хорватія асоціюється із відпочинком на пляжі. Проте підготовлені мандрівники знають, як ще себе розважити. Підбірку цікавих місць - читайте у матеріалі.

Плітвіцькі озера

Це найстаріший національний парк Хорватії. Тут є 16 великих і малих озер, які з'єднані більш ніж 140 протоками.

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Вода у них смарагдово-блакитна через специфічні бактерії та водорості. Завдяки сприятливим умовам в озерах щороку формуються нові водоспади.



Плітвіцькі озера у Хорватії \ Photo by Agnieszka Mordaunt on Unsplash

Туристи досліджують територію пішки. Проте не переживайте - заблукати тут неможливо, бо на кожному повороті стоїть навігаційний плакат. Також можна покататися на велосипеді.

А от купатися, рибалити чи займатися іншим активним відпочинком на Плітвіцьких озерах заборонено – це заповідна зона.

На вході можна купити квиток на один чи два дні. У період з 1 квітня до 31 жовтня вартість входу – 110 хорватських кун (близько 470 гривень) для дорослих, 55 кун (близько 240 гривень) для дітей.

Національний парк Крка

Тут можна купатися, але заборонено рибалити, полювати чи залякувати тварин. У парку живуть близько 860 видів птахів та звірів, більше 20 видів риби.

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Гуляти по національному парку можна пішки і є варіант замовити екскурсію на кораблику, яка коштує близько 30 євро (990 гривень). А ще – організувати окрему мандрівку до монастиря на території парку.



Національний парк Крка \ Photo by Simon Infanger on Unsplash

Ціна за вхід залежить від сезону і коштує до 200 кун (близько 870 гривень) для дорослих, до 120 кун (520 гривень) – для дітей.

Острів Млет

Більша частина острова – це національний заповідник. На острові можна займатися активним відпочинком.

На території можна взяти велосипеди і поїхати досліджувати острів навколо озер. Ціна – 30 кун (близько 130 гривень) в годину, 90 кун (близько 390 гривень) в день.

Також можна організувати сплав на байдарках. Прокат коштує приблизно стільки ж як і велосипедів.



Острів Млет \ Photo by Josh Berendes on Unsplash

Біля острова Млет розташовані піщані пляжі, які є рідкісними для Адріатичного узбережжя. Там можна відпочивати з дітьми – кожен пляж добре облаштований, з пологим і плавним входом у воду.

Єдиного входу в парк немає, але вхідний квиток потрібно купити в одному з інформаційних кіосків. Коштує він близько 65 кун (280 гривень).

Палац Діоклетіана

Він знаходиться у Спліті, палац побудував ще римський імператором. Тут знімали культовий серіал "Гра престолів".

Саме звідти починалося місто, тому навколо формувалися перші храми, вулиці та площі.



Палац Діоклетіана \ Фото Andy Travel

Від палацу можна пішки прогулятися до головної набережної Спліта – пляжу Ріва. Там добре облаштована інфраструктура, можна пообідати у кафе чи ресторанчиках, купити сувеніри у місцевих.

Гуляти на території можна безкоштовно, але вхід в печери коштує 25 кун (108 гривень).

Князівський палац в Дубровніку

На території розташований музей, який розповідає про життя хорватських монархів. Можна подивитися на давню церкву, картини та антикварні речі місцевих правителів.



Князівський палац в Дубровніку \ Фото з відкритих джерел

Перед палацом встановили фонтан та пам'ятник мореплавцю Міхо Працату. Він заповів усі свої гроші Дубровніку. Це єдиний пам'ятник у місті.

Вхід в падац коштує 130 кун (565 гривень).

Морський орган у Задарі

Це набережна, яка оформлена так, що коли хвилі б'ються об сходини, то відтворюють звук, схожий на орган.

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Орган з'явився у 2005 році. З Морського органу можна побачити порт, який розташований поруч. Туди часто прибувають і відходять від берега кораблі.



Морський орган у Задарі \ Фото Tury Club

Мандрівники приїжджають у Задар, щоб послухати музику, яку створює природа.