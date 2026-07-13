Скільки коштує відпочинок у розпіареному готелі Буковелю: одна річ вразить

У Буковелі дуже багато варіантів проживання – від бюджетних садиб до преміальних готелів. Останні особливо цікавлять туристів, які хочуть поєднати комфортний відпочинок разом зі SPA, ресторанами та розвагами в одному місці.

Блогерка Анна Евтімова розповіла у своєму інстаграмі, скільки ж коштує доба проживання в одному з найвідоміших готелів курорту Glacier, а також розповіла, що входить у вартість номера.

Скільки коштує номер в розпіареному готелі Буковеля?

Для проживання пара обрала номер Semi Suite, розрахований на трьох гостей. Його особливістю стала повністю обладнана кухня, де можна самостійно готувати їжу, а також балкон з видом на озеро Молодості та колесо огляду.

За словами авторки, поруч розташований супермаркет, тому продукти можна легко купити й готувати просто в номері. Водночас у самому готелі працюють кілька ресторанів з різноманітним меню.

У вартість проживання включені сніданки у форматі шведської лінії з великим вибором страв, а також безкоштовне відвідування SPA-комплексу й тренажерного залу.

Найбільше нас вразив справжній дитячий садочок на території. Тут працюють кваліфіковані вихователі, є п’ятиразове харчування, а дитину можна залишити як на кілька годин, так і на весь день. Для батьків, які подорожують з маленькими дітьми, це величезний плюс,

– зазначила авторка відеоролика.

Крім того, на території працює коворкінг з переговорними зонами та окремими звукоізольованими кімнатами для роботи.

За словами Анни, сучасний SPA-комплекс має дуже фотогенічний вигляд і добре підходить для створення красивих фото. Ще одна перевага готелю – розташування в самому центрі Буковелю, звідки зручно дістатися до основних туристичних локацій.

Наприкінці травня доба проживання у номері Semi Suite коштувала 13 900 гривень. У цю суму вже входили сніданки, користування SPA та тренажерною залою.

Усе про проживання у відомому готелі: дивіться відео

Як провести відпочинок неподалік Яремче?

В околицях Яремче є п'ять мальовничих маршрутів, які включають гору Маковицю та Явірник, стежки Довбуша і Кам'янку, а також полонину Туршугувата. Ці маршрути пропонують туристам насолодитися панорамними видами, тишею карпатських лісів і природними красотами, у тому числі водоспадами та скельними формаціями.