Канарські острови – це унікальне для Європи місце, адже їхня природа та ландшафт зовсім не схожі на європейські. Найпопулярнішим островом архіпелагу є Тенеріфе, та мало хто знає, що Фуертевентура здатний здивувати ще більше.

Тревел-блогери "ШляхоШукачі" назвали 5 найкрасивіших локацій на Фуертевентурі, які треба побачити кожному, хто збирається на цей острів. Про це повідомляє 24 Канал.

Що побачити на Фуертевентурі?

На острові є справжня пустеля, яка до то ж є однією з найбільших у Європі – пустеля Корралехо. Тут дюни плавно перетікають у бірюзове море. Химерні пейзажі створюють відчуття, що ти посеред Сахари, а не в Іспанії.

Однією з найпопулярніших локацій острова є "попкорн пляж". На перший погляд здається, що хтось висипав сюди тонни попкорну. Мандрівники пожартували, що на смак він як камінці. Насправді так званий попкорн – не каміння, а залишки морських скам'янілих рослин, яких з часом хвилі океану винесли на берег.

Щороку туристи як сувенір вивозять з острова понад 100 кілограмів скам'янілостей, то ж місцева влада намагається з цим боротися.



Скам'янілості нагадують попкорн / Фото marian g

Пляж Кофете – це місце, де панує природа і майже нема людей. Широка берегова лінія простягається на 12 кілометрів.

Це місце робить особливим те, що сюди не дісталася рука цивілізації – навколо лише хвилі Атлантичного океану, пісок та вулканічні скелі. Дика природа, масштаб й епічність – саме так можна описати пляж Кофете,

– наголосили тревел-блогери.



Широкий пляж Кофете / Фото @tatiana_myhalko_art

Pico De La Zarza – це найвища точка острова. Піднявшись сюди, можна побачити Фуертевентуру як на долоні. Не менше захоплює дорога до цієї локації – ландшафт тут нагадує іншу планету.

Ще одна обов'язкова до відвідин локація – старовинне й затишне місто Бетанкурія. Щоб відчути душу цього місця, треба завітати у ресторан "Санта Марія", який має унікальну історію.

Що туристи кажуть про Фуертевентуру?

У коментарях до відео багато користувачів написали, що були на цьому острові й вражені його красою. Більшість радили обов'язково орендувати автомобіль, бо без нього на острові нічого робити. Щоб побачити якомога більше куточків Фуертевентури, варто їхати на 2 тижні.

Деякі туристи писали, що цей острів дихає свободою, а в його природу не можливо не закохатися.

Водночас любителі лінивого пляжного відпочинку зауважили, що Фуертевентура був для них нудною.