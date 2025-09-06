Не Тенеріфе: який острів на Канарах найбільш вас здивує
- Фуертевентура на Канарських островах пропонує унікальні ландшафти: пустелю, "попкорн пляж" тощо.
- Туристи радять орендувати автомобіль для дослідження острова, а також відвідати найвищу точку Pico De La Zarza.
Канарські острови – це унікальне для Європи місце, адже їхня природа та ландшафт зовсім не схожі на європейські. Найпопулярнішим островом архіпелагу є Тенеріфе, та мало хто знає, що Фуертевентура здатний здивувати ще більше.
Тревел-блогери "ШляхоШукачі" назвали 5 найкрасивіших локацій на Фуертевентурі, які треба побачити кожному, хто збирається на цей острів. Про це повідомляє 24 Канал.
Що побачити на Фуертевентурі?
На острові є справжня пустеля, яка до то ж є однією з найбільших у Європі – пустеля Корралехо. Тут дюни плавно перетікають у бірюзове море. Химерні пейзажі створюють відчуття, що ти посеред Сахари, а не в Іспанії.
Однією з найпопулярніших локацій острова є "попкорн пляж". На перший погляд здається, що хтось висипав сюди тонни попкорну. Мандрівники пожартували, що на смак він як камінці. Насправді так званий попкорн – не каміння, а залишки морських скам'янілих рослин, яких з часом хвилі океану винесли на берег.
Щороку туристи як сувенір вивозять з острова понад 100 кілограмів скам'янілостей, то ж місцева влада намагається з цим боротися.
Скам'янілості нагадують попкорн / Фото marian g
Пляж Кофете – це місце, де панує природа і майже нема людей. Широка берегова лінія простягається на 12 кілометрів.
Це місце робить особливим те, що сюди не дісталася рука цивілізації – навколо лише хвилі Атлантичного океану, пісок та вулканічні скелі. Дика природа, масштаб й епічність – саме так можна описати пляж Кофете,
– наголосили тревел-блогери.
Широкий пляж Кофете / Фото @tatiana_myhalko_art
Pico De La Zarza – це найвища точка острова. Піднявшись сюди, можна побачити Фуертевентуру як на долоні. Не менше захоплює дорога до цієї локації – ландшафт тут нагадує іншу планету.
Ще одна обов'язкова до відвідин локація – старовинне й затишне місто Бетанкурія. Щоб відчути душу цього місця, треба завітати у ресторан "Санта Марія", який має унікальну історію.
Дивіться відео про те, куди піти на Фуертевентурі:
Що туристи кажуть про Фуертевентуру?
У коментарях до відео багато користувачів написали, що були на цьому острові й вражені його красою. Більшість радили обов'язково орендувати автомобіль, бо без нього на острові нічого робити. Щоб побачити якомога більше куточків Фуертевентури, варто їхати на 2 тижні.
Деякі туристи писали, що цей острів дихає свободою, а в його природу не можливо не закохатися.
Водночас любителі лінивого пляжного відпочинку зауважили, що Фуертевентура був для них нудною.
Часті питання
Які найцікавіші локації на Фуертевентурі варто відвідати?
На Фуертевентурі варто відвідати пустелю Корралехо, "попкорн пляж", пляж Кофете, найвищу точку острова Pico De La Zarza та старовинне місто Бетанкурія.
Що таке "попкорн пляж" на острові Фуертевентура?
"Попкорн пляж" – це пляж берег якого наче вкритий попкорном. Насправді це залишки морських скам'янілих рослин, яких з часом хвилі океану винесли на берег.
Чи варто орендувати автомобіль на острові Фуертевентура?
Так, оскільки без автівки важко побачити всі куточки острова. Автомобіль дозволяє максимально дослідити різноманітні локації, які пропонує острів.