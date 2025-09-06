Не Тенерифе: какой остров на Канарах наиболее вас удивит
- Фуэртевентура на Канарских островах предлагает уникальные ландшафты: пустыню, "попкорн пляж" и тому подобное.
- Туристы советуют арендовать автомобиль для исследования острова, а также посетить самую высокую точку Pico De La Zarza.
Канарские острова – это уникальное для Европы место, ведь их природа и ландшафт совсем не похожи на европейские. Самым популярным островом архипелага является Тенерифе, но мало кто знает, что Фуэртевентура способен удивить еще больше.
Тревел-блогеры "ШляхоШукачи" назвали 5 самых красивых локаций на Фуэртевентуре, которые надо увидеть каждому, кто собирается на этот остров. Об этом сообщает 24 Канал.
Что увидеть на Фуэртевентуре?
На острове есть настоящая пустыня, которая к тому же является одной из крупнейших в Европе – пустыня Корралехо. Здесь дюны плавно перетекают в бирюзовое море. Причудливые пейзажи создают ощущение, что ты посреди Сахары, а не в Испании.
Одной из самых популярных локаций острова является "попкорн пляж". На первый взгляд кажется, что кто-то высыпал сюда тонны попкорна. Путешественники пошутили, что на вкус он как камешки. На самом деле так называемый попкорн – не камни, а остатки морских окаменелых растений, которых со временем волны океана вынесли на берег.
Ежегодно туристы в качестве сувенира вывозят с острова более 100 килограммов окаменелостей, поэтому местные власти пытаются с этим бороться.
Окаменелости напоминают попкорн / Фото marian g
Пляж Кофете – это место, где царит природа и почти нет людей. Широкая береговая линия простирается на 12 километров.
Это место делает особенным то, что сюда не добралась рука цивилизации – вокруг только волны Атлантического океана, песок и вулканические скалы. Дикая природа, масштаб и эпичность – именно так можно описать пляж Кофете,
– отметили тревел-блогеры.
Широкий пляж Кофете / Фото @tatiana_myhalko_art
Pico De La Zarza – это самая высокая точка острова. Поднявшись сюда, можно увидеть Фуэртевентуру как на ладони. Не менее захватывает дорога к этой локации – ландшафт здесь напоминает другую планету.
Еще одна обязательная к посещению локация – старинный и уютный город Бетанкурия. Чтобы почувствовать душу этого места, надо посетить ресторан "Санта Мария", который имеет уникальную историю.
Что туристы говорят о Фуэртевентуре?
В комментариях к видео многие пользователи написали, что были на этом острове и поражены его красотой. Большинство советовали обязательно арендовать автомобиль, потому что без него на острове нечего делать. Чтобы увидеть как можно больше уголков Фуэртевентуры, стоит ехать на 2 недели.
Некоторые туристы писали, что этот остров дышит свободой, а в его природу невозможно не влюбиться.
В то же время любители ленивого пляжного отдыха заметили, что Фуэртевентура был для них скучной.
