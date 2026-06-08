Ціни впали навіть у найдорожчих готелях: як Дубай рятує туристичний сезон

Для більшості туристів Дубай асоціюється з дорогими готелями та розкішним відпочинком, доступним далеко не кожному. Однак через зниження туристичного потоку місцеві готелі почали суттєво знижувати ціни та пропонувати вигідні акції. Це стосується навіть елітних комплексів на знаменитому штучному острові Palm Jumeirah.

Готелі класу люкс у Дубаї змушені шукати нові способи залучення гостей через зниження туристичного потоку. Частину рятує внутрішній туризм: у вихідні дні рівень заповнюваності номерів у деяких комплексах перевищує 90%. Водночас у будні показники залишаються значно нижчими, розповідає Hotnews.

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Як готелі Дубая компенсують падіння туризму?

На штучному острові Palm Jumeirah, який є одним із символів розкішного відпочинку в еміраті, п'ятизіркові готелі все активніше орієнтуються на місцевих жителів та експатів (люди, які живуть і працюють у країні, де вони не є громадянами). Саме вони нині забезпечують основний попит у вихідні дні завдяки суттєвим знижкам та спеціальним пропозиціям.

У вихідні, особливо в суботу ввечері, ми зазвичай перевищуємо 90% рівень заповнюваності,

– розповів директор готелю Anantara The Palm Майкл Робінсон.

Як виглядає острів / інстаграм dubai

За даними представників готельного бізнесу, резидентам пропонують ціни, які можуть бути у кілька разів нижчими за стандартні тарифи. Це дозволяє залучати клієнтів, які раніше не могли дозволити собі відпочинок у таких комплексах.

Я ніколи раніше не зупинявся в готелях на Palm, бо ціни були надто високими,

– розповів один із гостей, лікар ліванського походження, який проживає в Дубаї.

Водночас ситуація на туристичному ринку залишається нестабільною. Після геополітичної напруги в регіоні потік іноземних туристів зменшився, що змусило готелі працювати не на повну потужність у будні дні. Частина номерного фонду залишається порожньою, а деякі поверхи навіть тимчасово закривають.

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Якщо ситуація затягнеться до липня, коли почнуться шкільні канікули і багато сімей виїжджатимуть з Дубая, попит на staycation суттєво знизиться,

– зазначив Майкл Робінсон.

Попри складнощі, оператори готелів сподіваються на відновлення туристичного потоку найближчим часом, особливо у разі стабілізації ситуації в регіоні.