Що побачити у Барселоні за 3 дні: топ 10 локацій для насиченої подорожі

Що побачити в Барселоні, якщо у вашому розпорядженні лише 3 дні? Окрім найвідоміших пам'яток, варто залишити час на незвичайні локації, красиві парки, море та панорамні локації.

Блогерка diixinnah поділилася добіркою місць, які варто побачити під час триденної поїздки до Барселони.

Що варто побачити серед архітектури Барселони?

Однією з локацій, яку варто додати до маршруту, є Casa Batlló – один із відомих будинків, пов'язаних з Антоніо Гауді. Цікаво, що в самому будинку можна побачити незвичайну 360-градусну LED-інсталяцію у спеціальному кубі. Втім, вражає не лише вона.

Всередині можна побачити незвичайні дизайнерські рішення, зокрема воду, яка стікає по стіні. Фасад будівлі ввечері також підсвічується різними кольорами. Casa Batlló має більш ніж столітню історію, тому навіть сама прогулянка будівлею дозволяє відчути атмосферу старої Барселони. Квитки сюди радять купувати заздалегідь, адже популярні туристичні місця можуть бути завантаженими.

Далі Sagrada Familia – це одна з головних візитівок Барселони, яку варто побачити навіть під час короткої поїздки. До списку обов'язкових місць також входить Gothic Quarter. Тут можна просто гуляти вулицями, розглядаючи старовинну архітектуру та атмосферні куточки міста. А ще варто знайти The Kiss Mural – відому мозаїку, складену з безлічі фотографій.

Що туристам побачити у Барселоні / інстаграм diixinnah

Які парки та місця для прогулянок обрати?

Для знайомства з Барселоною варто виділити час на парк Ґуель. Саме тут можна побачити знамениті казкові споруди Гауді та яскраву кольорову мозаїку. Якщо піднятися вище, відкривається краєвид на Барселону. Водночас під час прогулянки варто врахувати спеку: краще мати із собою воду, а у теплу погоду може стати у пригоді навіть маленький вентилятор. Квитки до парку Ґуель також рекомендують купувати заздалегідь.

Для більш спокійної прогулянки підійде парк Цитаделі. Тут є озеро, пальми та великий каскад, а ще можна зустріти папужок, яких дозволяють годувати з руки. Така розвага коштує близько 2 євро. Парк добре підходить і для фотографій, адже красивих місць тут достатньо, тому прогулянку можна легко перетворити на окрему фотосесію.

Де погуляти біля моря та пошукати вінтажні речі?

Якщо хочеться відпочити від міської архітектури, варто вирушити на Барселонету. Це місце підійде і для купання, і для звичайної прогулянки вздовж узбережжя. А тим, хто любить вінтажні речі, можна заглянути на Mercat Gòtic de Barcelona – місцеву барахолку. Тут можна пошукати незвичайні старовинні предмети та речі, яких не знайдеш у звичайних туристичних магазинах. Наприклад, серед речей на барахолці блогерку особливо привернули увагу мильниці, одну з них вдалося придбати за 100 євро.

Де поїсти та спробувати щось смачне?

Серед ресторанів, які дівчині особливо сподобалися під час поїздки, Seayou. Окремо блогерка рекомендує спробувати лосось. А за солодким можна вирушити до Cinnamood. Сінабони можуть стати хорошим варіантом для солодкої перерви між прогулянками містом.