Блогерша diixinnah поделилась подборкой мест, которые стоит посетить во время трехдневной поездки в Барселону.

Что стоит увидеть из архитектуры Барселоны?

Одной из локаций, которую стоит добавить в маршрут, является Casa Batlló – один из известных домов, связанных с Антонио Гауди. Интересно, что в самом здании можно увидеть необычную 360-градусную LED-инсталляцию в специальном кубе. Впрочем, впечатляет не только она.

Внутри можно увидеть необычные дизайнерские решения, в частности воду, стекающую по стене. Фасад здания вечером также подсвечивается разными цветами. Casa Batlló имеет более чем вековую историю, поэтому даже сама прогулка по зданию позволяет почувствовать атмосферу старой Барселоны. Билеты сюда рекомендуют покупать заранее, ведь популярные туристические места могут быть переполнены.

Далее Саграда Фамилия – одна из главных достопримечательностей Барселоны, которую стоит увидеть даже во время короткой поездки. В список обязательных мест также входит Готический квартал. Здесь можно просто гулять по улицам, любуясь старинной архитектурой и атмосферными уголками города. А еще стоит найти The Kiss Mural – знаменитую мозаику, составленную из множества фотографий.

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Что посмотреть туристам в Барселоне / инстаграм diixinnah

Какие парки и места для прогулок выбрать?

Для знакомства с Барселоной стоит выделить время на парк Гуэль. Именно здесь можно увидеть знаменитые сказочные сооружения Гауди и яркую цветную мозаику. Если подняться выше, открывается вид на Барселону. В то же время во время прогулки стоит учесть жару: лучше иметь с собой воду, а в теплую погоду может пригодиться даже маленький вентилятор. Билеты в парк Гуэль также рекомендуют покупать заранее.

Для более спокойной прогулки подойдет парк Цитадели. Здесь есть озеро, пальмы и большой каскад, а еще можно встретить попугаев, которых разрешают кормить с руки. Такое развлечение стоит около 2 евро. Парк хорошо подходит и для фотографий, ведь красивых мест здесь достаточно, поэтому прогулку можно легко превратить в отдельную фотосессию.

Где погулять у моря и поискать винтажные вещи?

Если хочется отдохнуть от городской архитектуры, стоит отправиться на Барселонету. Это место подойдет и для купания, и для обычной прогулки вдоль побережья. А тем, кто любит винтажные вещи, можно заглянуть на Mercat Gòtic de Barcelona – местную барахолку.

Здесь можно поискать необычные старинные предметы и вещи, которых не найдешь в обычных туристических магазинах. Например, среди вещей на барахолке блогершу особенно привлекли мыльницы, одну из них удалось приобрести за 100 евро.

Где поесть и попробовать что-нибудь вкусное?

Среди ресторанов, которые девушке особенно понравились во время поездки, Seayou. Отдельно блогерша рекомендует попробовать лосось. А за сладким можно отправиться в Cinnamood. Синабоны могут стать хорошим вариантом для сладкого перерыва между прогулками по городу.