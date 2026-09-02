Якщо хочеться продовжити літо біля океану або побачити дику природу зблизька, варто звернути увагу на Балі, Занзібар та Кенію. У кожного з цих напрямків свої переваги, але вересень об'єднує їх комфортною погодою та меншою кількістю мандрівників у порівнянні з піковими літніми місяцями.

Чому у вересні варто вирушити на Балі?

У вересні Балі все ще перебуває у сухому сезоні. Дні переважно теплі та сонячні, а короткі дощі трапляються рідко. Температура вдень тримається приблизно на рівні 28 – 31 градуса, а температура моря становить близько 27 градусів. При цьому липень і серпень, коли на острові спостерігається пік сезону, вже залишаються позаду. Туристів стає менше, а популярні місця не такі переповнені.

Це дозволяє спокійніше відвідувати пляжі, ресторани, спа та туристичні локації. Вересень також може бути вигіднішим за літні місяці. Після завершення шкільних канікул авіакомпанії починають знижувати ціни на квитки, особливо з другої половини місяця. Вартість проживання також поступово стає доступнішою, а готелі та вілли мають більше вільних номерів.

Відпочинок на Балі / фото Canva

А що у вересні відбувається на Занзібарі?

На Занзібарі вересень також припадає на сухий сезон. Більшість днів сонячні, вологість залишається помірною, а якщо дощі і виникають, то зазвичай вони короткі. Однак під час вибору курорту варто враховувати особливості різних узбереж. Нунгві та Кендва на півночі острова вважаються найпростішим варіантом для тих, хто хоче регулярно купатися. Ці пляжі більш захищені від припливів, а вода тут залишається доступною для плавання протягом дня.

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На східному узбережжі, зокрема в Падже та Джамбіані, ситуація інша. Тут сильніше відчуваються вітри та припливи, зате ці місця добре підходять для кайтсерфінгу та довгих прогулянок узбережжям. На початку вересня умови для кайтсерфінгу особливо сприятливі.

Відпочинок на Занзібарі / фото Canva

Для любителів дайвінгу варто розглянути Матемве та район атолу Мнемба. У вересні тут може бути хороша видимість під водою. Окрім пляжів, під час подорожі можна залишити час на Стоун-Таун – історичний район Занзібару. Водночас Занзібар не є бюджетним напрямком саме у вересні.

Це високий сезон, хоча доступність і рівень натовпів можуть бути кращими, ніж у серпні. Номери середнього класу біля моря часто коштують близько 80 – 150 доларів за ніч, а розкішні курорти приблизно 280 – 500 доларів.

Чому вересень вважається особливим часом для сафарі у Кенії?

Сафарі – це подорож, під час якої туристи вирушають у природні заповідники або національні парки, щоб спостерігати за дикими тваринами в їхньому природному середовищі.

Кенія у вересні пропонує зовсім інший формат відпочинку. Замість пляжу та океану мандрівники можуть вирушити на сафарі в період, коли сухий сезон уже добре відчувається. Через посушливу погоду трава стає коротшою, а вода концентрується біля окремих джерел.

Тварини частіше збираються біля них, тому спостерігати за ними стає простіше. Саме в цей період можна побачити левів, леопардів, гепардів, слонів, жирафів, носорогів та буйволів. Ще одна причина популярності Кенії у вересні – це велика міграція. У липні – жовтні антилопи гну та зебри переміщуються з Танзанії до кенійського Масаї-Мара, тому вересень потрапляє безпосередньо у цей період.

Сафарі у Кенії / фото Canva

Погода також сприяє поїздкам. Вересень зазвичай сухий, хоча іноді можуть пройти післяобідні дощі. Ранкові сафарі можуть бути прохолодними, зате вдень умови стають комфортнішими. При цьому вересень у Кенії залишається піковим сезоном. Однак після завершення літніх канікул у багатьох країнах кількість сімейних туристів зменшується. Через це може бути легше знайти житло та авіаквитки, а ціни конкурентнішими навіть у високий сезон.

То який напрямок обрати?

Балі підійде тим, хто хоче поєднати пляжі, серфінг, природу, культуру та активний відпочинок. Занзібар варто розглядати для океану, пляжів, дайвінгу, кайтсерфінгу та спокійнішого ритму. А Кенія у вересні – це вже варіант для тих, хто мріє побачити дику природу в один із найсприятливіших періодів року. Головна перевага вересня для всіх трьох напрямків – це можливість застати сприятливі умови вже після найактивнішої частини літнього сезону.