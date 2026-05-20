Свині, що плавають, 45 ресторанів і не тільки: де розташований розкішний мегакурорт

Цей величезний курортний комплекс об'єднує 3 готелі, 9 басейнів, 45 ресторанів і власний аквапарк. Він також пропонує широкий вибір одноденних поїздок і екскурсій, зокрема, можливість поплавати зі свинями.

Розкішний мегакурорт Baha Mar розкинувся на узбережжі Нассау, що на Багамах. Як пише Mirror, його вважають "найбільшим курортом такого типу".

Читайте також Забудьте про Балі та Пхукет: 5 популярних курортів, які не переповнені туристами

Що відомо про курорт Baha Mar на Багамах?

Цей мегакурорт розташований на мальовничому пляжі Кейбл-Біч (Cable Beach) завдовжки майже 2,5 кілометри. Це ідеальне, наче з листівки, місце з білосніжним піском і бірюзовою водою.

Baha Mar займає величезну територію у 1000 акрів і пропонує гостям 2300 номерів. Комплекс об'єднує три готелі – Grand Hyatt, SLS та Rosewood, має 9 басейнів, 45 ресторанів і нескінченний список розваг. Це простір, де кожен знайде щось для себе.

Курортний комплекс Baha Mar на Багамах / Фото Baha Mar

На пляжі можна просто розслабитися на шезлонгу або ж скористатися безкоштовним прокатом дощок для веслування, водних гамаків, каяків та іншого спорядження для розваг у теплих водах.

Які розваги пропонує Baha Mar?

Для гостей тут є власний аквапарк площею 15 акрів з безліччю яскравих та веселих гірок для дітей та спеціальною зоною для найменших. Також є басейн з хвилями об'ємом 500 000 галонів, де діти можуть безпечно плескатися. Для любителів адреналіну – екстремальна гірка вільного падіння.



Аквапарк на території курорту / Фото Baha Mar

Для тих, хто шукає більш спокійного відпочинку, працює спа-центр на набережній. Він пропонує заспокійливі процедури з неймовірним видом.

Зверніть увагу! Як зазначають на офіційному сайті Baha Mar, на вас чекають понад 45 ресторанів, барів і лаунжів. Тут можна знайти найкращі гастрономічні й нічні заклади Нассау, Багами. Серед них ресторани всесвітньо відомих шеф-кухарів і затишні місця з стравами місцевої кухні.

Тож вдень можна насолоджуватися закусками й напоями у затишних закладах біля басейну, а ввечері забронювати столик в одному з ресторанів.

Серед вечірніх нічних розваг, зокрема, казино, джаз-клуб, який працює допізна і пропонує коктейлі в затишній атмосфері, та шоу фонтанів Baha Mar, що освітлює небо після заходу сонця.

Де знайти свиней, що плавають?

Однією з переваг Baha Mar є його близькість до жвавого центру Нассау – всього 10 хвилин на автобусі чи таксі. Це колоритний історичний район, де сучасні торгові центри межують із гамірними ринками та інтерактивним музеєм піратів, який сподобається дітям.

Курорт також пропонує різноманітні екскурсії, що дозволяють дослідити острів. Особливо популярною є одноденна поїздка з Нассау на острів Роуз, де можна побачити знаменитих свиней, що плавають. Ці доброзичливі створіння стали сенсацією в соцмережах.

Знамениті свині, що плавають / Фото Depositphotos

Гості можуть зайти у спокійну, прозору воду, щоб відпочити поруч із ними. Свині люблять, коли їх годують і гладять, а на згадку можна навіть зробити унікальне фото з поросям.

Цей курорт доводить, що розкішний відпочинок може бути не лише про релакс на пляжі, а й про незабутні пригоди, які залишаться у пам'яті на все життя.

Куди ще поїхати на Багамах?

Якщо ви обожнюєте мультфільми Disney, варто розглянути поїздку на приватний острів Disney's Castaway Cay. Це місце, де мрія дитинства буквально втілена в реальність.

Декорації створюють казкову атмосферу, а пляжі вражають м'яким піском і кришталево чистою водою.

До речі, на острові можна зустріти тих самих діснеївських персонажів – Чіпа і Дейла, Дейзі, Плутона.