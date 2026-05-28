Чорний пісок, бірюзова вода і вулканічні краєвиди: де шукати найкращі пляжі на Азорах

Азорський архіпелаг відомий своїми унікальними вулканічними пейзажами, де можна знайти як затишні бухти з чорним піском, так і природні океанічні басейни. Проте відпочинок на цих мальовничих островах має свої особливості, до яких мандрівникам варто підготуватися заздалегідь.

Ці дивовижні вулканічні острови розташовані в Атлантичному океані, приблизно за 1400 кілометрів від материкової частини Португалії. Як пише Lonely Planet, місцевий клімат може здатися дещо прохолодним і вітряним для любителів спеки, проте до нього швидко звикаєш, а літня пляжна погода тут триває близько місяця, хоча й супроводжується високою вологістю через раптові зливи.

Дивіться також Тут відпочивають королівські гості: який пляж у Португалії визнали найкращим у Європі

Які пляжі на Азорських островах варто відвідати?

Прайя-дос-Мостейруш на острові Сан-Мігел

Пляж Прайя-дос-Мостейруш є найпопулярнішим на західному узбережжі острова Сан-Мігел, розташованим приблизно за 30 кілометрів від міста Понта-Делгада. Завдяки зручній інфраструктурі, безкоштовній парковці та близькості до автобусної зупинки, у розпал сезону тут завжди багато відпочивальників.

Прайя-дос-Мостейруш з висоти пташиного польоту: дивіться відео

Фажа-Гранде на острові Флореш

Фажа-Гранде на західному узбережжі острова Флореш – це улюблений куточок місцевих жителів, які часто проводять тут свої літні вихідні. Ця невелика ділянка чорного піску затиснута між скелями та старим портом, а поруч є зони для пікніків, кафе та безкоштовна автостоянка. Для відпочинку з дітьми тут облаштований мілкий басейн біля пляжного ресторану.

Фажа-Гранде розташований на острові Флореш: дивіться відео

Прайя-Гранде на острові Терсейра

Прайя-Гранде – один із найбільших пляжів архіпелагу, розташований в історичному центрі міста Прая-да-Віторія. Завдяки теплішій воді та слабким течіям, влітку тут завжди велелюдно. Навіть якщо ви маєте лише коротку пересадку в аеропорту Терсейри (відстань до якого всього 5 кілометрів), можна швидко дістатися сюди на таксі, щоб освіжитися або прогулятися повз яскраві мурали.

Зверніть увагу! Єдине, що може зіпсувати ваші пляжні плани на Азорах – це поява португальських корабликів. Ці схожі на медуз істоти є дуже небезпечними, і останнім часом їх помічають усе частіше.

Поса-Сіман-Діаш на острові Сан-Жорже

Поса-Сіман-Діаш – це неймовірний природний басейн, оточений чорними базальтовими скелями та зеленню. До нього веде стрімка кам'яниста стежка, але краєвиди того варті. Прозора бірюзова вода ідеально підходить для снорклінгу, проте через обмежений простір на скелях краще приходити сюди вранці для фотосесій, а купатися – пообіді, коли сонце прогріває воду.

Снорклінг у Поса-Сіман-Діаш: дивіться відео

Чим особливі пляжі на островах Файал, Корву та Грасіоза?

На острові Файал розташований затишний пляж Прайя-де-Порту-Пім, захищений пагорбом Монте-да-Гія. Завдяки спокійній воді та розвиненій інфраструктурі це місце ідеально підходить для сімейного відпочинку.

Найменший острів Корву пропонує мандрівникам свій єдиний піщаний пляж Прайя-да-Арея. Він має плавний захід у воду, а вода тут помітно тепліша. Пляж розташований поруч з аеропортом, проте рідкісні авіарейси не заважають відпочинку.

На острові Грасіоза варто відвідати природні басейни Карапашу, захищені від океану кам'яною стіною. Поруч розташовані відомі термальні джерела Термас-ду-Карапашу, вода в яких вважається цілющою.