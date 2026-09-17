Українська блогерка Emma Luchytska розповіла у своєму тіктоці про власний досвід подорожі до Амстердама. Вона поділилася, чому обирає для поїздки саме осінь, де зупинялася під час подорожі та як добиралася до міста.

Чому восени в Амстердамі менше туристів?

Однією з головних переваг осінньої поїздки є сезонність. Пік сезону в Амстердамі припадає на весну, коли цвітуть тюльпани. Через це восени в місті буде однозначно менше людей, ніж навесні. Ще один плюс цього періоду – це вартість житла. Восени ціни можуть бути значно нижчими, ніж у весняні місяці.

Чому Амстердам варто відвідувати саме восени: дивитись відео

Минулої осені під час поїздки Emma зупинялася у The IF Boutique Hotel. У жовтні ціна за номер там починалася від 10 тисяч гривень за ніч. Для порівняння, у квітні вартість такого самого номера вже стартувала від 13 тисяч гривень за ніч. Окремо увагу привертає сама атмосфера міста у цей період року, адже саме восени Амстердам має особливий вигляд.

Які нюанси варто знати про дорогу до Амстердама?

Один із головних мінусів – до Амстердама немає прямих рейсів лоукостерів із найближчих до України аеропортів. Прямі рейси є до Ейндховена та Маастріхта. Після прильоту звідти потрібно додатково добиратися до Амстердама.

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Якщо ж не хочеться витрачати час на додаткові переїзди та є готовність трохи доплатити за зручність, одним із варіантів може бути прямий переліт. Саме таким способом минулої осені до Амстердама летіла дівчина: вона обрала авіакомпанію LOT, яка вилітала з Варшави.