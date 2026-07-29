Відпочинок без удару по бюджету: яку країну називають головним відкриттям 2026 року

Чимало туристів вважають, що бюджетний відпочинок в Європі вже залишився в минулому. Однак на Балканах досі є країна, де можна насолодитися бірюзовим морем, гірськими краєвидами та колоритними містами, не витрачаючи цілий статок. До того ж вона входить до числа найбезпечніших напрямків для мандрівників.

За даними Travel Off Path, Албанія нині залишається одним із найцікавіших напрямків для тих, хто хоче поєднати безпечну подорож із помірними витратами. Видання наголошує, що країна вже давно перестала бути "білою плямою" на туристичній мапі, але досі зберігає відчуття відкриття. Саме це і приваблює мандрівників, які втомилися від переповнених і дорогих європейських курортів.

Чим Албанія приваблює туристів?

Албанія – це місце, де за невеликі гроші можна отримати справжній європейський відпочинок: із морем, горами, історією та жвавими містами. Окремо підкреслюють і рівень безпеки – країна має високі оцінки у traveler safety index, а насильницькі злочини проти туристів трапляються вкрай рідко.

Усе це добре пояснює, чому Албанія дедалі частіше потрапляє до добірок для бюджетних мандрівок. Тут можна зняти сучасні апартаменти за 30 – 45 доларів на ніч, повноцінно повечеряти менш ніж за 10 доларів і не відмовлятися від поїздок до узбережжя чи гірських маршрутів.

Які локації радять обрати?

Одним із головних магнітів країни називають Албанську Рив'єру. Тут радять зупинятися поблизу Ксаміля або Хімари, де море нагадує карибське, а натовпів значно менше, ніж на найпопулярніших курортах Середземномор'я. Туристи можуть купатися, брати човни до островів і харчуватися свіжими морепродуктами просто на пляжі.

Албанська Рив'єра / фото Canva

Не менш привабливими виглядають і північні гори, відомі як Accursed Mountains, де популярний трек між Тетом і Вальбонею. Це вже інший формат подорожі: з ночівлею в сімейних гостьових будинках, домашньою їжею та атмосферою майже недоторканої природи.

Чим приваблює столиця Албанії?

Якщо ще кілька десятиліть тому Тирана асоціювалася із сірими будівлями та комуністичним минулим, то сьогодні це одне з найяскравіших міст Балкан.

Тирана / фото Canva

Столиця Албанії буквально перетворилася на великий артпростір просто неба: фасади будинків вкриті яскравими кольорами, вулиці прикрашають мурали, а сучасні громадські простори створюють зовсім інше враження про місто. Саме тому дедалі більше туристів включають Тирану до свого маршруту, навіть якщо спочатку планували лише пляжний відпочинок.