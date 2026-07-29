По данным Travel Off Path, Албания по-прежнему остается одним из самых интересных направлений для тех, кто хочет совместить безопасное путешествие с умеренными расходами. Издание отмечает, что страна уже давно перестала быть "белым пятном" на туристической карте, но до сих пор сохраняет ощущение открытия. Именно это и привлекает путешественников, уставших от переполненных и дорогих европейских курортов.

Почему Албания привлекает туристов?

Албания – это место, где за небольшие деньги можно получить настоящий европейский отдых: с морем, горами, историей и оживленными городами. Отдельно отмечают и уровень безопасности – страна имеет высокие оценки в traveler safety index, а насильственные преступления против туристов случаются крайне редко.

Все это хорошо объясняет, почему Албания все чаще попадает в подборки для бюджетных путешествий. Здесь можно снять современные апартаменты за 30 – 45 долларов за ночь, полноценно поужинать менее чем за 10 долларов и не отказываться от поездок на побережье или горных маршрутов.

Какие места рекомендуют выбрать?

Одной из главных достопримечательностей страны называют Албанскую Ривьеру. Здесь рекомендуют останавливаться недалеко от Ксамиля или Химары, где море напоминает карибское, а толп значительно меньше, чем на самых популярных курортах Средиземноморья. Туристы могут купаться, кататься на лодках к островам и наслаждаться свежими морепродуктами прямо на пляже.

Албанская Ривьера / фото Canva

Не менее привлекательно выглядят и северные горы, известные как "Проклятые горы", где популярен трек между Тетом и Вальбоней. Это уже другой формат путешествия: с ночевкой в семейных гостевых домах, домашней едой и атмосферой почти нетронутой природы.

Чем привлекает столица Албании?

Если еще несколько десятилетий назад Тирана ассоциировалась с серыми зданиями и коммунистическим прошлым, то сегодня это один из самых ярких городов Балкан.

Тирана / фото Canva

Столица Албании буквально превратилась в большой арт-пространство под открытым небом: фасады домов покрыты яркими красками, улицы украшают муралы, а современные общественные пространства создают совершенно иное впечатление о городе. Именно поэтому все больше туристов включают Тирану в свой маршрут, даже если изначально планировали только пляжный отдых.