Українська туристка dsilvrr, яка побувала в Албанії, поділилася практичними порадами, які, за її словами, суттєво полегшили б подорож, якби вона знала їх заздалегідь. Від громадського транспорту та вибору житла до готівки й мобільного інтернету – ці нюанси допоможуть уникнути неприємних сюрпризів під час відпочинку.

Які поради варто знати перед поїздкою в Албанію?

Заздалегідь вивчіть розклад автобусів

Якщо ви плануєте відпочинок у Саранді, варто знати, що автобус до Ксаміля курсує приблизно раз на годину. Вартість проїзду становить близько 2 євро. Через рідкісний графік краще заздалегідь перевірити розклад, інакше доведеться довго чекати або шукати альтернативний транспорт.

Найкращі пляжі – не в Саранді

У самій Саранді більшість пляжів кам'янисті або скелясті. За бірюзовою водою та білими пляжами, через які Албанію часто називають "європейськими Мальдівами", доведеться їхати до Ксаміля. Дорога займає приблизно 30 хвилин.

Обирайте готель ближче до моря

На карті здається, що все розташоване поруч, однак місцевість дуже горбиста. Постійні підйоми та спуски можуть перетворити коротку прогулянку на півгодинну. Саме тому туристка радить бронювати житло якомога ближче до берегової лінії.

Будьте готові до підвищеної уваги

За словами мандрівниці, туристкам варто бути готовими до надмірної уваги з боку місцевих чоловіків. Це не обов'язково становить небезпеку, однак може викликати дискомфорт.

Завжди майте при собі готівку

Попри розвиток туризму, у багатьох кафе, магазинах і невеликих закладах розрахунок карткою може бути недоступним. Тому краще завчасно зняти албанські леки та мати їх із собою.

Майте з собою офлайн-карти

Мобільний інтернет працює не всюди стабільно. Туристка зазначає, що в неї були проблеми зі зв'язком, тому перед поїздкою варто завантажити офлайн-карти. Це допоможе не загубитися навіть без доступу до мережі.