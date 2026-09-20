Замість нового iPhone 18 Pro – море за кордоном: куди можна вдвох поїхати за ці гроші

Новий смартфон може стати не єдиною великою покупкою, на яку можна витратити таку суму. За співставний бюджет можна організувати відпочинок біля моря для двох. Розповідаємо, які варіанти зараз можна знайти серед туристичних пропозицій.

Новий iPhone 18 Pro вже з'явився на українському ринку, а ціни на модель стартують від 77 999 грн за версію з 256 ГБ пам'яті. Для порівняння візьмемо актуальні пропозиції для двох туристів на сайті українського туроператора Join Up!, а саме морські напрямки, які можна розглядати для відпочинку за такий самий бюджет.

Скільки коштує тиждень у Єгипті?

Серед пропозицій є відпочинок у Шарм-ель-Шейху на 6+1 ночей. Виліт із Кишинева запланований на 15 жовтня, повернення 22 жовтня. Найдешевший із представлених варіантів – це 3-зірковий готель із харчуванням "все включено". Тур для двох коштує 45 707 гривень.

Ще один 3-зірковий варіант із all inclusive коштує 47 020 гривень за двох. А за 50 302 гривень можна обрати 4-зірковий готель у Шарм-ель-Шейху/Хадабі також із харчуванням "все включено".

А що можна знайти у Греції?

Є серед пропозицій і відпочинок у Греції. Наприклад, один із турів до Іракліона – Сталіди на 6+1 ночей коштує 40 315 гривень за двох. У вартість входять переліт із Кишинева, проживання та повернення назад. Харчування в цьому варіанті не передбачене, туристам пропонують формат "тільки кімната".

Ще один варіант 6+1 ночей у районі Ретимно – Балі за 42 044 гривень за двох. Тут також діє формат проживання без харчування. Серед інших пропозицій у районі Іракліона є варіанти за 42 684 – 45 066 гривень для двох.

Чи вистачить такої суми на відпочинок на Кіпрі?

У запропонованих турах є і 7-денний відпочинок на Кіпрі. Наприклад, проживання у Протарасі на 7 ночей із 10 до 17 жовтня коштує 53 766 гривень за двох. У цю суму входить переліт із Кишинева та проживання, а харчування не включене. За 54 267 гривень можна обрати ще один варіант у Протарасі на 7 ночей. Також є пропозиції в Ая-Напі за 56 273 гривень за двох.

Це одні з найдешевших варіантів турів для двох серед доступних пропозицій. Тож після оплати самої поїздки частина суми, яку можна було б витратити на новий смартфон, ще залишиться. Її можна використати вже під час відпочинку: на харчування, екскурсії, розваги, покупки чи інші витрати залежно від обраного напрямку.