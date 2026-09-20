Новий iPhone 18 Pro вже з'явився на українському ринку, а ціни на модель стартують від 77 999 грн за версію з 256 ГБ пам'яті. Для порівняння візьмемо актуальні пропозиції для двох туристів на сайті українського туроператора Join Up!, а саме морські напрямки, які можна розглядати для відпочинку за такий самий бюджет.

Скільки коштує тиждень у Єгипті?

Серед пропозицій є відпочинок у Шарм-ель-Шейху на 6+1 ночей. Виліт із Кишинева запланований на 15 жовтня, повернення 22 жовтня. Найдешевший із представлених варіантів – це 3-зірковий готель із харчуванням "все включено". Тур для двох коштує 45 707 гривень.

Ще один 3-зірковий варіант із all inclusive коштує 47 020 гривень за двох. А за 50 302 гривень можна обрати 4-зірковий готель у Шарм-ель-Шейху/Хадабі також із харчуванням "все включено".

А що можна знайти у Греції?

Є серед пропозицій і відпочинок у Греції. Наприклад, один із турів до Іракліона – Сталіди на 6+1 ночей коштує 40 315 гривень за двох. У вартість входять переліт із Кишинева, проживання та повернення назад. Харчування в цьому варіанті не передбачене, туристам пропонують формат "тільки кімната".

Ще один варіант 6+1 ночей у районі Ретимно – Балі за 42 044 гривень за двох. Тут також діє формат проживання без харчування. Серед інших пропозицій у районі Іракліона є варіанти за 42 684 – 45 066 гривень для двох.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чи вистачить такої суми на відпочинок на Кіпрі?

У запропонованих турах є і 7-денний відпочинок на Кіпрі. Наприклад, проживання у Протарасі на 7 ночей із 10 до 17 жовтня коштує 53 766 гривень за двох. У цю суму входить переліт із Кишинева та проживання, а харчування не включене. За 54 267 гривень можна обрати ще один варіант у Протарасі на 7 ночей. Також є пропозиції в Ая-Напі за 56 273 гривень за двох.

Це одні з найдешевших варіантів турів для двох серед доступних пропозицій. Тож після оплати самої поїздки частина суми, яку можна було б витратити на новий смартфон, ще залишиться. Її можна використати вже під час відпочинку: на харчування, екскурсії, розваги, покупки чи інші витрати залежно від обраного напрямку.