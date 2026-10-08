Йдеться про Ланді у Бристольському каналі у Великій Британії. Якщо ситуація не покращиться, острів можуть закрити, а людей і тварин евакуювати.

Чому на острові виник дефіцит води?

Як пише The Independent, запаси води на Ланді впали до найнижчого рівня за всю історію. За словами керуючого директора острова Дерека Гріна, цього сезону випало лише близько 20 відсотків від середньої кількості опадів, яка зазвичай становить близько 1,5 метра.

Із серпня на острів доставляють аварійні запаси води з материка. Крім того, місцеві почали відкачувати воду зі ставків і направляти її на очисні споруди. Раніше такого на Ланді не робили. Проблема може посилитися вже найближчим часом: сезонний пасажирський пором, який доставляє воду, має припинити роботу пізніше цього місяця.

Як виглядає острів: дивитись відео

Як дефіцит води впливає на людей і тварин?

На Ланді постійно живуть 28 людей, а щороку острів відвідують близько 18 тисяч туристів. Через нестачу води обмеження діють і для мешканців, і для гостей. Наприклад, з ванн прибрали затички, щоб туристи не могли використовувати їх для купання.

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Вода потрібна і для місцевої ферми, де тварини мають отримувати її щодня. Тому можливе закриття острова означатиме не лише скасування туристичних поїздок, а й евакуацію людей та тварин. Грін назвав використання води зі ставків фактично останнім шансом уникнути такого сценарію.

Проблеми з водою для острова вже не нові. Минулого року Ланді також зіткнувся із загрозою закриття, коли рівень води у резервуарах опустився до 33 відсотків.

Острів має найбільшу колонію морських птахів на південному заході Великої Британії. Тут мешкають тупики, кайри та буревісники Менкса. Через це використання води зі ставків є вимушеним рішенням, адже ці водойми важливі для дикої природи.

Грін зазначив, що наслідки зміни клімату стали для Ланді більш помітними, а дефіцит води трапляється дедалі частіше. За прогнозами, наступний рік може бути ще теплішим. Тому на острові вже думають про те, як збільшити запаси води та навчитися економніше її використовувати.