Вхід до громадських місць без COVID-сертифіката заборонено: у Греції запровадили нові правила

Уряд Греції запроваджує нові обмеження в країні через ріст кількості хворих на респіраторну вірусну хворобу COVID-19. З початку вересня бари, ресторани, музеї та театри на вході перевірятимуть сертифікати про вакцинацію.

Для невакцинованих громадян від 12 років тести стануть обов’язковим щотижневим ритуалом. Виключенням є ті, хто перехворів на коронавірус впродовж останніх пів року.

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Які нові обмеження запроваджують в Греції

Сертифікати про вакцинацію тепер будуть запитувати в усіх громадських місцях, навіть для проїзду у транспорті. Нові обмеження діятимуть з 13 вересня по 31 березня.

Це наш обов'язок перед усіма, хто програв битву до того, як вакцини стали доступні,

– заявив очільник МОЗ Греції Василіс Кікіліас.

Він зазначив, що невакциновані працівники сфер науки, туризму, громадського харчування та розваг, а також школярі та студенти мають робити тести двічі на тиждень. Вартість одного тестування – 10 євро, і їх доведеться платити з власної кишені.

Невакциновані люди зможуть відвідувати кінотеатри, театри, музеї, археологічні пам’ятки та спортзали лише за наявності доказів негативного експрес-тесту, проведеного до 48 годин до цього. Маски будуть обов'язковими для всіх у закритих громадських місцях та у місцях скупчення людей на відкритому повітрі.

Які умови в'їзду для туристів

Греція дозволила в'їзд українським туристам за умови:

заповнення спеціальної форми PLF за 24 години до перетину кордону;

сертифікат про вакцинацію проти Covid-19;

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше ніж за 72 години;

негативний результат тесту на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин до прибуття;

довідка про перенесену коронавірусну хворобу та одужання, яка дійсна впродовж 180 днів.

Документи мають містити прізвище та ім’я латиницею згідно з даними закордонного паспорта. Вони можуть бути видані англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, російською мовами. Вимоги стосуються усіх мандрівників віком від 12 років.