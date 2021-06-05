Як дідусь перетворив покинуте тайванське село на туристичну мекку і врятував його від знесення

Одне з найбарвистіших місць у світі розташоване у Тайвані. Веселкове село – це поселення ветеранів, яке стало туристичним магнітом завдяки витонченим розписам старожила-ветерана Хуан Юн-Фу.

Хуан, якого називають Веселковим дідусем, почав використовувати цементну фарбу для оздоблення стін, дверей та вікон порожніх будинків, щоб врятуватися від нудьги. Мабуть, тоді він навіть не здогадувався, що своєю творчістю зуміє врятувати село від знесення.

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Занепад села

Майже 100-річний дідусь не місцевий на Тайвані. Колись він жив у Китаї та служив у гонконзькій армії, яка билася з комуністами. Після перемоги прихильників Мао він, як і багато його побратимів, був змушений покинути рідні місця. Влада Тайваню надала біженцям тимчасове житло в селі поблизу Тайчжуна, яке з часом стало їхнім домом.

Колись в селі було понад 1200 будинків, але на початку нового тисячоліття Тайчжун почав пожирати його. Замість мініатюрних будиночків тут почали зводити будівлі зі скла, сталі і бетону. Згодом усі жителі роз'їхалися, окрім Хуана, який не захотів покидати рідний дім, в якому прожив майже 40 років.

Щоб не нудьгувати

Залишившись на самоті серед десятка дивом збережених будівель, літній чоловік почав розмальовувати свій будинок , щоб чимось зайняти себе.

, щоб чимось зайняти себе. Спершу він пофарбував внутрішні стіни, а потім фасад рідного дому, а потім перейшов до порожніх будинків своїх сусідів .

. Незабаром дідусь покрив яскравими творами мистецтва кожен сантиметр простору, включаючи дах і дороги.

Як село стало відомим

Якось група студентів, які вивчали мистецтво в університетах Тайчжуна, проїжджали повз і помітили, що на місці сірих похмурих будинків з’явилися барвисті споруди. Це їх заінтригувало і вони вирішили зупинитись, щоб оглянути село.

Зачаровані побаченим, студенти вирішили надіслати петицію, в якій закликали мера Тайчжуна не знищувати таке унікальне місце. Їхні благання спрацювали, і колишнє поселення ветеранів війни незабаром не просто отримало нову назву Веселкове село, ​​а й стало однією з найцінніших пам'яток району.

Кажуть, що Хуан, якого зараз люблять називати Веселковим дідусем, досі живе своїм звичним життям. Він рано встає і починає малювати. Робить це не лише для того, щоб кольори його фресок завжди виглядали свіжими, а й щоб замінити деякі старі фігури на нові.



Веселковий дідусь Хуан Юн-Фу / Фото Shutterstock