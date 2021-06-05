Хуан, которого называют Радужным дедушкой, начал использовать цементную краску для отделки стен, дверей и окон пустых домов, чтобы спастись от скуки. Видимо, тогда он даже не догадывался, что своим творчеством сумеет спасти деревню от сноса.

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Упадок села

Почти 100-летний дедушка не местный на Тайване. Когда-то он жил в Китае и служил в гонконгской армии, сражавшейся с коммунистами. После победы сторонников Мао он, как и многие его собратья, был вынужден покинуть родные места. Власти Тайваня предоставили беженцам временное жилье в деревне близ Тайчжуна, которое со временем стало их домом.

Когда-то в селе было более 1200 домов, но в начале нового тысячелетия Тайчжун начал пожирать его. Вместо миниатюрных домиков здесь начали возводить здания из стекла, стали и бетона. Впоследствии все жители разъехались, кроме Хуана, который не хотел покидать родной дом, в котором прожил почти 40 лет.

Чтобы не скучать

Оставшись в одиночестве среди десятка чудом сохранившихся зданий, пожилой мужчина начал разрисовывать свой дом , чтобы чем-то занять себя.

, чтобы чем-то занять себя. Сначала он покрасил внутренние стены, затем фасад родного дома, а затем перешел к пустующим домам своих соседей.

Вскоре дедушка покрыл яркими произведениями искусства каждый сантиметр пространства, включая крышу и дороги.

Как село стало известным

Как-то группа студентов, изучавших искусство в университетах Тайчжуна, проезжали мимо и заметили, что на месте серых мрачных домов появились красочные сооружения. Это их заинтриговало и они решили остановиться, чтобы осмотреть деревню.

Очарованные увиденным, студенты решили направить петицию, в которой призвали мэра Тайчжуна не уничтожать такое уникальное место. Их мольбы сработали, и бывшее поселение ветеранов войны вскоре не просто получило новое название Радужное село, но и стало одним из самых ценных памятников района.

Говорят, что Хуан, которого сейчас любят называть Радужным дедушкой, до сих пор живет своей обычной жизнью. Он рано встает и начинает рисовать. Делает это не только для того, чтобы цвета его фресок всегда выглядели свежими, но и чтобы заменить некоторые старые фигуры на новые.



Радужный дедушка Хуан Юн-Фу​ / Фото Shutterstock