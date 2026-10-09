"Не будіть мою тещу": чим дивує Веселе кладовище біля кордону з Україною

Зазвичай кладовища асоціюються із тишею, скорботою та суворими надгробками. Але в одному румунському селі все інакше: могили тут привертають увагу яскравими кольорами, а деякі написи можуть викликати несподівану усмішку.

Веселе кладовище розташоване в селі Сепинца в румунському окрузі Мармарош, неподалік від кордону з Україною. Його особливість – це надгробки, які не лише вшановують пам'ять померлих, а й розповідають про їхні характери, професії та життєві історії.

Чому Веселе кладовище має такі яскраві кольори?

Історія Веселого кладовища почалася у 1935 році. Саме тоді місцевий тесляр Стан Іон Патраш почав створювати незвичайні надгробки. Його справу продовжив наступник Думітру Поп Тінку. Основою кожного пам'ятника є дерев'яний хрест, пофарбований у насичений синій колір: він символізує надію та свободу.

В оформленні також використовують інші кольори: жовтий асоціюється із сонцем і врожаєм, червоний – із пристрастю та вогнем, білий – із душею, а чорний символізує смерть і ревнощі. Хрести прикрашають розписані або вирізані сцени з життя померлих.

Як виглядають могили на кладовищі / фото Gorydlaciebie.pl

На них можна побачити господиню за домашніми справами, кравчиню біля швейної машинки, дроворуба, пастуха, тракториста чи фермера, який збирає врожай. Є і зображення людей, які відпочивають із друзями за пляшкою алкоголю.

Малюнки допомагають зрозуміти, ким була людина, чим займалася та що становило важливу частину її життя. Деякі хрести розписані з обох боків: на одному зображують історію померлого, а на іншому — обставини його смерті. Серед таких сцен є автомобільні аварії, утоплення та загибель від удару блискавки.

Про що жартують у віршах на могилах?

Кожен надгробок містить не лише малюнок, а й епітафію. Її пишуть від першої особи, наче померлий сам розповідає про своє життя, роботу, вік і риси характеру. Тексти можуть бути саркастичними, іронічними або кумедними, а іноді дещо наївними. Деякі написи присвячені професійним досягненням, інші відверто згадують недоліки людини.



Як виглядають могили на кладовищі / фото Gorydlaciebie.pl

Наприклад, в одній епітафії чоловік розповідає, як за життя жертвував багато овець, щоб люди могли скуштувати смачне м'ясо. Він із гордістю описує свою працю та частування, якими пригощав інших. Інший напис присвячений тещі. Його автор просить перехожих не будити покійну, а потім жартує, що якби вона повернулася додому, то могла б завдати йому клопоту.

Такі тексти показують, що на Веселому кладовищі не уникають навіть сімейних жартів, які зазвичай залишаються в приватних розмовах. Але гумор тут не обмежується самими написами. Малюнки доповнюють історії та допомагають краще зрозуміти їхній зміст.

Де розташоване Веселе кладовище та що можна побачити поруч?

Кладовище розташоване в центрі села Сепинца в окрузі Мармарош, неподалік від українського кордону. Орієнтирами для відвідувачів можуть бути дві місцеві церкви: одна стоїть безпосередньо на території кладовища, інша розташована неподалік від головної дороги.

У селі також є музей, присвячений Стану Іону Патрашу – засновнику традиції незвичайних надгробків. Ще одна пам'ятка поблизу – це монастирський комплекс Manastirea Peri Sapanta, розташований на іншому боці села, у напрямку кордону з Україною.

Де розташований Веселий цвинтар: дивитись на картах