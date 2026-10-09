Веселое кладбище расположено в селе Сепинца в румынском округе Мармарош, недалеко от границы с Украиной. Его особенность – надгробия, которые не только чтят память умерших, но и рассказывают об их характерах, профессиях и жизненных историях.

Почему "Веселое кладбище" имеет такие яркие цвета?

История "Веселого кладбища" началась в 1935 году. Именно тогда местный плотник Стан Ион Патраш начал создавать необычные надгробия. Его дело продолжил преемник Думитру Поп Тинк. Основой каждого памятника является деревянный крест, окрашенный в насыщенный синий цвет: он символизирует надежду и свободу.

В оформлении также используются другие цвета: желтый ассоциируется с солнцем и урожаем, красный со страстью и огнем, белый с душой, а черный символизирует смерть и ревность. Кресты украшают расписанные или вырезанные сцены из жизни умерших.

Как выглядят могилы на кладбище / фото Gorydlaciebie.pl

На них можно увидеть хозяйку, занимающуюся домашними делами, швею у швейной машинки, дровосека, пастуха, тракториста или фермера, собирающего урожай. Есть и изображения людей, отдыхающих с друзьями за бутылкой алкоголя.

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Рисунки помогают понять, кем был человек, чем он занимался и что составляло важную часть его жизни. Некоторые кресты расписаны с обеих сторон: на одной изображают историю умершего, а на другой обстоятельства его смерти. Среди таких сцен есть автомобильные аварии, утопление и гибель от удара молнии.

О чем шутят в стихах на могилах?

Каждое надгробие содержит не только рисунок, но и эпитафию. Ее пишут от первого лица, как будто умерший сам рассказывает о своей жизни, работе, возрасте и чертах характера. Тексты могут быть саркастическими, ироничными или забавными, а иногда и несколько наивными. Некоторые надписи посвящены профессиональным достижениям, другие откровенно упоминают недостатки человека.



Как выглядят могилы на кладбище / фото Gorydlaciebie.pl

Например, в одной эпитафии мужчина рассказывает, как при жизни приносил в жертву много овец, чтобы люди могли отведать вкусного мяса. Он с гордостью описывает свой труд и угощения, которыми угощал других. Другая надпись посвящена теще. Ее автор просит прохожих не будить покойную, а затем шутит, что если бы она вернулась домой, то могла бы доставить ему хлопот.

Такие тексты показывают, что на Веселом кладбище не избегают даже семейных шуток, которые обычно остаются в частных разговорах. Но юмор здесь не ограничивается одними надписями. Рисунки дополняют истории и помогают лучше понять их смысл.

Где находится Веселое кладбище и что можно увидеть поблизости?

Кладбище расположено в центре села Сепинца в округе Мармарош, недалеко от украинской границы. Ориентирами для посетителей могут служить две местные церкви: одна стоит непосредственно на территории кладбища, другая расположена недалеко от главной дороги.

В селе также есть музей, посвященный Стану Иону Патрашу – основателю традиции необычных надгробий. Еще одна достопримечательность поблизости – монастырский комплекс Manastirea Peri Sapanta, расположенный на другой стороне села, в направлении границы с Украиной.

Где находится Веселое кладбище: смотреть на картах