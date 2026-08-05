Підкорити головну вершину Тянь-Шаню тепер зможуть не всі: які правила хочуть запровадити

Сходження на найвищі вершини Киргизстану незабаром може стати значно складнішим не лише через суворі природні умови, а і через нові вимоги влади. Після низки смертельних випадків у горах країна вирішила переглянути правила для альпіністів і зробити їх значно жорсткішими.

Парламент Киргизстану розглядає законопроєкт, який має посилити контроль за висотними сходженнями. Причиною стали кілька трагічних інцидентів у горах цього сезону, що вкотре привернули увагу до небезпек альпінізму та готовності рятувальних служб працювати в екстремальних умовах, повідомляє The Times of Central Asia.

Які вимоги хочуть запровадити для сходжень?

Для підйому на вершини понад 6000 метрів альпіністи повинні будуть заздалегідь отримати спеціальний дозвіл. Крім цього, обов'язковою стане страховка, яка покриватиме медичну допомогу та можливу евакуацію. Також законопроєкт пропонує:

розвивати інфраструктуру на популярних маршрутах;

облаштовувати нові базові табори;

покращити систему зв'язку для екстрених ситуацій;

забезпечити швидше реагування рятувальних служб.

Кількість сходжень останніми роками зростає, однак чинне законодавство не встигає за розвитком гірського туризму. Через це виникають прогалини у питаннях безпеки, видачі дозволів та охорони довкілля. Кошти, отримані від видачі дозволів, планують спрямовувати на підтримку системи безпеки та роботу рятувальних служб. Водночас остаточна вартість таких пермітів поки що не визначена.

Вершини Тянь-Шаню / фото Canva

Чому пік Перемоги вважають одним із найнебезпечніших у світі?

Однією з головних причин посилення правил стала трагедія на піку Перемоги – найвищій вершині Киргизстану, висота якої становить 7439 метрів. Саме тут цього літа загинула альпіністка після нещасного випадку під час сходження. Попри кілька спроб врятувати її, зробити це не вдалося.

Крім того, протягом серпня на цій же горі сталися й інші смертельні випадки та зникнення альпіністів. Пік Перемоги, розташований у гірській системі Тянь-Шань на кордоні Киргизстану та Китаю, давно має репутацію однієї з найскладніших вершин планети. Небезпеку створюють не лише велика висота, а і різкі зміни погоди, сильний вітер, лавинна небезпека, складний рельєф та тривале перебування в зоні критичної нестачі кисню.

Навіть досвідчені альпіністи називають сходження на цю вершину одним із найважчих у світі, адже успіх експедиції часто залежить не лише від фізичної підготовки, а і від погодних умов, які можуть змінитися буквально за лічені години.

Як нові правила допоможуть зробити гори безпечнішими?

Окрім контролю за маршрутами, система дозволів матиме екологічну функцію. Законопроєкт передбачає, що альпіністи повинні будуть забирати із собою всі відходи після завершення сходження. Високогірні райони мають дуже крихкі екосистеми, які дедалі більше потерпають від неконтрольованого туристичного потоку.

Завдяки системі дозволів влада зможе контролювати кількість людей на маршрутах, оперативніше реагувати на лавинну небезпеку чи інші надзвичайні ситуації та одночасно зменшити навантаження на природу. Наразі окремі райони Киргизстану вже потребують спеціальних дозволів для відвідування, однак новий закон має запровадити єдину систему для найвищих гір країни.