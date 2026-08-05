Парламент Кыргызстана рассматривает законопроект, призванный усилить контроль за высокогорными восхождениями. Поводом послужили несколько трагических инцидентов в горах в этом сезоне, что в очередной раз привлекло внимание к опасностям альпинизма и готовности спасательных служб работать в экстремальных условиях, сообщает The Times of Central Asia.

Какие требования планируется ввести для восхождений?

Для восхождения на вершины высотой более 6000 метров альпинисты должны будут заранее получить специальное разрешение. Кроме того, обязательной станет страховка, которая будет покрывать медицинскую помощь и возможную эвакуацию. Также законопроект предлагает:

развивать инфраструктуру на популярных маршрутах;

обустраивать новые базовые лагеря;

улучшить систему связи для экстренных ситуаций;

обеспечить более быстрое реагирование спасательных служб.

Число восхождений в последние годы растет, однако действующее законодательство не успевает за развитием горного туризма. Из-за этого возникают пробелы в вопросах безопасности, выдачи разрешений и охраны окружающей среды. Средства, полученные от выдачи разрешений, планируется направлять на поддержку системы безопасности и работу спасательных служб. В то же время окончательная стоимость таких разрешений пока не определена.

Вершины Тянь-Шаня / фото Canva

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему пик Победы считается одним из самых опасных в мире?

Одной из главных причин ужесточения правил стала трагедия на пике Победы – самой высокой вершине Кыргызстана, высота которой составляет 7439 метров. Именно здесь этим летом погибла альпинистка в результате несчастного случая во время восхождения. Несмотря на несколько попыток спасти ее, сделать это не удалось.

Кроме того, в течение августа на этой же горе произошли и другие смертельные случаи и исчезновения альпинистов. Пик Победы, расположенный в горной системе Тянь-Шань на границе Кыргызстана и Китая, давно считается одной из самых сложных вершин планеты. Опасность создают не только большая высота, но и резкие перепады погоды, сильный ветер, лавинная опасность, сложный рельеф и длительное пребывание в зоне критической нехватки кислорода.

Даже опытные альпинисты называют восхождение на эту вершину одним из самых сложных в мире, ведь успех экспедиции часто зависит не только от физической подготовки, но и от погодных условий, которые могут измениться буквально за считанные часы.

Как новые правила помогут сделать горы более безопасными?

Помимо контроля за маршрутами, система разрешений будет выполнять экологическую функцию. Законопроект предусматривает, что альпинисты должны будут уносить с собой все отходы после завершения восхождения. Высокогорные районы имеют очень хрупкие экосистемы, которые все больше страдают от неконтролируемого туристического потока.

Благодаря системе разрешений власти смогут контролировать количество людей на маршрутах, оперативнее реагировать на лавинную опасность или другие чрезвычайные ситуации и одновременно снизить нагрузку на природу. В настоящее время для посещения отдельных районов Кыргызстана уже требуются специальные разрешения, однако новый закон должен ввести единую систему для самых высоких гор страны.