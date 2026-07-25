Коали, кенгуру та інші тварини: туристи мріють побачити нову "велику п'ятірку"

Інтерес до подорожей заради спостереження за дикими тваринами стрімко зростає, а Австралія дедалі частіше опиняється в центрі таких туристичних мрій. Саме звідти до нової "великої п’ятірки" потрапили кенгуру та коали, а разом із ними – ще кілька тварин і місць, заради яких мандрівники будують окремі маршрути.

Сучасні мандрівники дедалі частіше шукають не просто пляжі чи музеї, а живі зустрічі з дикою природою – і саме тому Австралія так стрімко виходить у фаворити туристів. У новому дослідженні Explore до списку бажаних тварин поряд із гігантською пандою та слоном потрапили й справжні символи континенту.

Опитування 2 400 людей у 12 країнах показало, що інтерес до "wildlife holidays" за рік зріс на 211%. Для 72% респондентів можливість побачити диких тварин стала важливою або принаймні однією з причин обрати напрямок для відпочинку.

Чому Австралія очолила туристичні мрії?

Австралія стала країною №1 для любителів дикої природи – її назвали найцікавішим напрямком 38% опитаних. Далі в рейтингу йдуть Південна Африка з 11%, Кенія з 9%, Канада з 7% і Китай з 6%.

Саме австралійські тварини найбільше розбурхали уяву мандрівників. Кенгуру хочуть побачити 32% учасників опитування, а коал – 30%. Обидва види давно стали візитівкою країни, але в дикій природі вони й досі залишаються бажаною знахідкою для туристів.



Туристи мріють побачити Кенгуру / Фото Pexels

Найкращими місцями для спостереження за кенгуру називають острів Кенгуру біля Аделаїди та Національний парк Муррамаранг у Новому Південному Уельсі. Коал найчастіше шукають там само, а ще в прибережному регіоні Порт-Стівенс.

Які ще тварини увійшли до нової "великої п'ятірки"?

На першому місці опинилася гігантська панда – саме її в дикій природі найбільше хочуть побачити 41% опитаних. Панди живуть у густих бамбукових лісах китайських провінцій Ганьсу, Шеньсі та Сичуань, а через прихований спосіб життя зустріч із ними стає ще бажанішою.

Хоча панд уже не вважають видом на межі зникнення, Міжнародний союз охорони природи (IUCN) досі відносить їх до вразливих видів. Найкращі шанси побачити цих тварин дають Дослідницький центр розведення великих панд у Ченду та Національний природний заповідник Волун.

Єдиною твариною з традиційної "великої п'ятірки", яка втрималася в новому списку, став слон. Його в природі мріють побачити 32% респондентів. Найвідомішим місцем для зустрічі зі слонами вважають Національний парк Чобе в Ботсвані, де живе до 120 тисяч цих тварин.



Поява слонів захоплює усіх туристів / Фото Pexels

Ще одним пунктом нового списку стали кити – побачити їх у дикій природі хочуть 29% опитаних. Спостерігати за ними можна від Австралії та Канади до острова Мадейра, а серед найпопулярніших локацій називають місто Германус у Південній Африці та курорт Мірісса на Шрі-Ланці, де часто з'являються сині кити.

Інтерес до подорожей заради дикої природи зростає не лише через конкретних тварин, а й через сам формат таких поїздок. Саме він змушує мандрівників будувати окремі маршрути – заради моменту, який не повториться вдруге.