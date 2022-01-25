Велика Британія пом'якшує умови в'їзду для іноземців: що зміниться

Влада Великої Британії вирішила запровадити нові правила в'їзду для іноземних туристів. Вони стануть простішими як для вакцинованих, так і для нещеплених.

Нові правила набудуть чинності 11 лютого 2022 року.

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Британія пом'якшує умови в'їзду для іноземців

Так, з 11 лютого від повністю вакцинованих туристів більше не вимагатимуть робити негативний тест на коронавірус по прибуттю.

Туристам, які не мають щеплення або отримали лише одну дозу препарату, більше не доведеться проходити карантин або тест на 8 день після прибуття. Їм потрібно перед прибуттям в країну зробити тест не пізніше, ніж за два дні до поїздки, а також пройти ПЛР-тест вже по прибуттю.

Зміни допоможуть забезпечити, щоб 2022 рік став роком, в якому обмеження на поїздки, карантини та обмеження на життя людей твердо залишилися в минулому,

– заявив Грант Шаппс.

Крім того, з кінця лютого форма місцеперебування пасажира стане простішою в заповненні, а люди отримають на один день більше для цього. Вона потрібна для того, щоб влада могла відстежувати всіх іноземців в країні.

Що думає туристична галузь

Чимало осіб, які працюють у туристичній індустрії, висловили свої думки щодо послаблених умов в'їзду для іноземних туристів. Ось декілька з них:

"Сьогоднішнє оголошення дає бажаний поштовх туристичній індустрії та економіці Великої Британії",

– заявив голова та генеральний директор British Airways Шон Дойл;

– заявив голова та генеральний директор British Airways Шон Дойл; "Ми вважаємо, що тестування для подорожей тепер має остаточно залишитися в минулому",

– сказав виконавчий директор easyJet Йохан Лундгрен;

– сказав виконавчий директор easyJet Йохан Лундгрен; "Коли бар'єри для подорожей зменшуються, попит зростає",

– підкреслив Крістоф Матьє, виконавчий директор Brittany Ferries.