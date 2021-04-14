Гігантська усмішка з дерев, яку видно з неба: американські лісники створили смайлик серед лісу

В американському штаті Орегон є ліс, який здатен покращити настрій тим, хто проїжджає повз нього. Кожної осені на покритому деревами схилі пагорба з’являється гігантський жовтий смайлик.

Діаметр величезної усмішки становить приблизно 100 метрів. Зроблена вона з двох різних типів хвойних порід, одна з яких змінює колір восени, інша – залишається зеленою увесь рік.

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Звідки взявся гігантський смайлик

Історія орегонського смайлика бере свій початок з 2011 року. Компанія Hampton Lumber, якій належить ця територія, під час операції з відновлення лісів вирішила трохи повеселитися. Після планової вирубки дерев лісники вживають заходів, щоб забезпечити відростання здорового лісу. Залежно від місця розташування та середовища вони часто висаджують саджанці декількох різних порід дерев.

Ідея смайлика з’явилася у Девіда Хемптона та нашого колишнього менеджера з лісових господарств Денніса Кріла. Коли ми збирали урожай, ми знали, що ця область є добре помітна для людей, які їдуть по шосе. Тож Девід та Деніс побачили можливість для розваг,

– розповіла представниця Hampton Lumber.



Величезна усмішка з дерев в Орегоні / Фото skogsforum

Як створювали усмішку

Спочатку лісники визначити межі кола за допомогою мотузки.

Потім на місці очей та рота вони посадили дугласову ялицю, а решту обличчя заповнили модриною, яка на відміну від більшості хвойних дерев втрачає хвою восени та жовтіє.

Загалом лісники витратили тиждень на те, щоб висадити необхідну кількість дерев.



Смайлик зробили з двох видів хвойних дерев / Фото designboom

Покращує настрій

Сьогодні гігантський смайлик допомагає розвеселити місцевих жителів, коли їм справді потрібна причина для усмішки.

Тут дуже депресивний район. Роботи не має. Але коли, ви їдете і бачите цей смайлик, це безумовно покращує настрій. Так, зараз мій день стане кращим, бо я побачила велетенську усмішку,

– каже одна місцева жінка.

З часом смайлик в Орегоні може втрачати свої обриси, але експерти з Hampton Lumber стверджують, що він залишатиметься чітким ще принаймні 10 років. А десь через 30 – 50 років дерева зрубають та перероблять їх на пиломатеріали.



Смайлик покращує настрій усім, хто проїжджає поруч / Фото Earthmonk

Гігантський смайлик з дерев: дивіться відео The Oregonia