Ватикан посилює правила в'їзду для туристів: що зміниться

Ватикан – найменша, але одна із найвідвідуваніших туристами держава Європи. Це місто-музей, тож не дивно, що щороку сюди приїжджають мільйони.

Зараз потрапити до резиденції Папи Римського буде складніше. Адже Ватикан обмежив вхід для відвідувачів.

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Ватикан посилює правила в'їзду

З 1 жовтня на територію міста-держави Ватикан впускатимуть лише з документом про вакцинацію – "зеленим пропуском", негативним тестом на COVID-19, або ж довідкою про одужання від коронавірусу.

Зазначається, що перевіркою наявності сертифікатів та довідок на території Граду Ватикан буде займатися жандармерія, а в екстериторіальній зоні – відповідні адміністрації.

Нововведення не поширюватиметься тільки на відвідування богослужінь: час перебування обмежений тривалістю служби.

Термін дії цих правил не вказано. Уточнюється, що вони прийняті "до нових розпоряджень".

За даними Worldometer , станом на 21 вересня 2021 року у Ватикані виявлено 27 випадків зараження коронавірусом, з них 0 летальних.

Зауважимо, з 6 серпня 2021 року набуло чинності правило про відвідування музеїв Ватикану – туристи можуть потрапити лише, якщо матимуть COVID-сертифікат.

Умови в'їзду до Італії

Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Невакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;

вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.