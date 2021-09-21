Ватикан посилює правила в'їзду для туристів: що зміниться
Джерело:The Vatican News
Ватикан – найменша, але одна із найвідвідуваніших туристами держава Європи. Це місто-музей, тож не дивно, що щороку сюди приїжджають мільйони.
Зараз потрапити до резиденції Папи Римського буде складніше. Адже Ватикан обмежив вхід для відвідувачів.
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Ватикан посилює правила в'їзду
З 1 жовтня на територію міста-держави Ватикан впускатимуть лише з документом про вакцинацію – "зеленим пропуском", негативним тестом на COVID-19, або ж довідкою про одужання від коронавірусу.
Зазначається, що перевіркою наявності сертифікатів та довідок на території Граду Ватикан буде займатися жандармерія, а в екстериторіальній зоні – відповідні адміністрації.
Нововведення не поширюватиметься тільки на відвідування богослужінь: час перебування обмежений тривалістю служби.
Термін дії цих правил не вказано. Уточнюється, що вони прийняті "до нових розпоряджень".За даними Worldometer, станом на 21 вересня 2021 року у Ватикані виявлено 27 випадків зараження коронавірусом, з них 0 летальних.
Зауважимо, з 6 серпня 2021 року набуло чинності правило про відвідування музеїв Ватикану – туристи можуть потрапити лише, якщо матимуть COVID-сертифікат.
Умови в'їзду до Італії
Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:
Вакциновані українці
- заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
- пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;
- надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.
Невакциновані українці
- заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
- надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;
- вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.
Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.За даними Worldometer, станом на 21 вересня 2021 року в Італії виявлено 4 638 516 випадків зараження коронавірусом, з них 130 354 летальних.