Рідне село Василя Зінкевича лежить на Хмельниччині: ось 3 локації поряд, які вкрадуть ваше серце

Його голос вже понад півстоліття впізнає кожен – це Василь Зінкевич, народний артист України й Герой України. 1 травня 2026 року легенді виповнився 81 рік.

А народився Зінкевич у Хмельницькій області, у невеличкому селі Васьківці поблизу Ізяслава. 24 Канал із задоволенням розповість про все це докладніше.

Легенда "Смерічки": хто такий Василь Зінкевич і де він народився тут?

Василь Іванович Зінкевич народився 1 травня 1945 року у селі Васьківці Хмельницької області, як пише esu.com.ua. На той час воно належало до Ізяславського району, а нині – в Ізяславській міській територіальній громаді Шепетівського району.

Це невелике подільське село на правому березі річки Горинь, за кілька кілометрів від міста Ізяслав і за сотню на північ від Хмельницького. Саме там минуло дитинство співака, батько якого Іван був ветеринаром і регентом церковного хору, а мати Ганна – колгоспницею і вишивальницею.

Після школи юнак поїхав на Буковину, де вступив до училища декоративно-прикладного мистецтва на спеціальність "художня обробка металу". Саме там, у Вижниці, він приєднався до ВІА "Смерічка", хоч і не здобував музичної освіти – й став одним із ключових солістів цього колективу.

З 1975 року Зінкевич оселився у Луцьку, де очолив ВІА "Світязь", і де й донині живе як почесний громадянин міста. Усесвітня слава при цьому не заважала Зінкевичу завжди підкреслювати своє сільське коріння.

Де б не бував, в яких далеких краях не виступав би, завжди із гордістю кажу, що я народився в селі, навчався в сільській консерваторії, де моїм високим професором був мій український народ,

– цитує Зінкевича "Суспільне Культура" у матеріалі від 1 травня 2025 року.

Що варто побачити біля Васьківців на Хмельниччині?

Хмельницька область – один із найбагатших туристичних регіонів України. Тут є фортеці, затоплені міста, подільські каньйони тощо. Рідне ж село Василя Зінкевича Васьківці – невелике, на кількасот людей, а проте розташоване в одній з історичних місцин. А поряд із ним збереглася Козацька могила, свідок давніх часів.

Васьківці лежать зовсім близько біля Ізяслава – давнього міста на берегах річки Горинь. А те є безсумнівно одним із найцікавіших туристичних відкриттів Хмельниччини – там збереглася унікальна середньовічна планувальна структура часів Русі та періоду XV – XVI століть – Старозаславський замок на пагорбі над Горинню.

Також в Ізяславі можна побачити потужний Бернардинський монастир 1596 – 1610 років, про що вказує IGotoWorld, із 6-метровими мурами, вежами та здатною вразити брамою. Загалом – місто лежить на перетині кількох туристичних маршрутів і є ідеальною базою для дослідження півночі Хмельниччини.

Друга локація, яку рекомендуємо кожному туристу у регіоні – це озера біля Славути, точніше біля села Стригани трохи на північ від Ізяслава, які називають Голубими або Блакитними. Це дуже красивий каскад із кількох штучних водойм, як пише Суспільне, що утворилися на місці колишніх кар'єрів кварцового піску, заповнених підземними джерелами.

Власне, завдяки піщаному дну та підземному живленню вода тут дзеркально прозора і має бірюзово-блакитний відтінок, що нагадує морське узбережжя. Озера ці є частиною гідрологічного заказника і домівкою для диких качок та лебедів.

І третє особливе місце, куди варто завітати – палац Сангушків-Потоцьких в Антонінах, на південь від Васьківців десь 30 кілометрів. Антоніни – то колишній маєток найбагатших магнатських родів Волині, які наприкінці XIX століття запросили французьких архітекторів і перебудували садибу у стилі необароко із властивим Потоцьким розмахом і захватом, як пише discover.ua.

Палацовий ансамбль тут містить флігель, манеж, оранжереї та розкішний англійський парк. Станом на сьогодні комплекс частково збережений, і його справедливо називають однією з найвизначніших садибних пам'яток Хмельниччини.

Які ще цікаві туристичні магніти Хмельницької області варто відвідати?

У центрі села Хропотова ховається Вікнина, яку місцеві називають "озером привидів" – те не замерзає навіть у найлютіші морози, а про глибину і походження ходять легенди. Вода в озері незвично прозора і темна водночас, а дослідники досі не можуть дати однозначного пояснення його природній аномалії.

А у селі Самчики стоїть класицистичний палац кінця XVIII – початку XIX століття у стилі, який туристи порівнюють із декораціями до книжкових казок. На відміну від більшості панських садиб, цей палац зберігся у відносно доброму стані разом із парком і господарськими будівлями, і сьогодні приймає туристів.