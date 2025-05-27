Чому озеро Вікнина отримало другу назву і які таємниці у собі приховує – розповідає 24 Канал.

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Озеро привидів на Хмельниччині

Містичне озеро Вікнина розташоване у самому центрі села Хропотова. Його унікальність полягає у тому, що навіть у найлютіші морози вода в озері не замерзає. І зимою, і влітку, і в будь-яку погоду температура води в озері завжди становить +13…+15 градусів. З єдиним нюансом – у дуже сильний мороз вода починає парувати.

Місцеві жителі розповіли, що за все їхнє життя Вікнина ніколи не замерзала. У давнину в озері навіть прали одяг, який після того був дуже м'яким і мав приємний аромат.



Озеро Вікнина / Фото HomeArchive Pagor

Про водойму є багато містичних легенд. Місцеві розповіли, що колись в озері нібито втопився чоловік з кіньми. Згодом мертві коні спливли в сусідньому ставку, що аж за 10 кілометрів від Вікнини.

З давніх-давен батьки, ще діди наші, розказували, що це озеро ніколи не замерзало. Ніколи. Колись якийсь пан їхав, і просто заїхав у це озеро. І ніби коні вийшли аж в Почапинцях, в сусідньому селі,

– розповіла Суспільному місцева мешканка Марія Хропотова.

Через це подейкують, що в озері є вікно, яке веде у потойбічний світ. Звідси й назва – Озеро привидів.

Де розташоване село Хропотова з озером посередині: карта

Озеро ніколи не досліджували науковці, то ж ніхто не знає, чому воно не замерзає. Місцеві припускають, що причина може бути у підземних джерелах, які живлять водойму.