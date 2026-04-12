Нащадки кочівників у серці Європи: що слід знати про Угорщину і чи варто туди їхати у 2026 році
- Угорщина є популярною туристичною країною з багатьма визначними місцями, як-от Будапешт, Балатон, Егер чи Хевіз.
- Але ситуація між Угорщиною та Україною напружена через політичні відносини та угорське вето на європейську допомогу Україні.
Ця невелика країна з площею десь у 93 тисячі квадратних кілометрів лежить у самому серці Центральної Європи. Офіційна назва місцевою мовою – Magyarország, "Земля мадярів".
А ми знаємо її як Угорщину, але чи ми знаємо її насправді? Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про феномен цієї сусідньої до України держави докладніше.
Чому Угорщина така як є і чим приваблює мільйони туристів?
Угорщина, попри невелику площу, межує одразу з сімома державами – це Австрія, Словаччина, Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія та, звісно, Україна. Величний Дунай протікає країною понад 400 кілометрів, розтинаючи її на Задунав'я на заході та Велику рівнину – Алфьольд – на сході.
Алфьольд займає близько двох третин усієї території Угорщини та є однією з найродючіших сільськогосподарських зон центру Європи. На заході ж розкинулося озеро Балатон – найбільше прісноводне озеро цьому регіоні площею у понад 590 квадратних кілометрів.
Найвища точка Угорщини – гора Кекеш у 1014 метрів у горах Матра на півночі. А ще країна надзвичайно багата на геотермальні ресурси – під її поверхнею розташована мережа підземних гарячих джерел, що живить сотні термальних лазень, які вже сформували окрему культуру для місцевих і туристів.
Щодо історії, то варто знати, що угорці (мадяри) були кочовиками та прийшли з Уральського регіону на чолі з ватажком Арпадом наприкінці IX століття й оселилися у Карпатській котловині. Королівство виникло у 1000 році за правління Іштвана I, і протягом кількох століть було однією з наймогутніших держав Європи.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
А проте у 1526 році після битви при Могачі значну частину країни завоювала Османська імперія. Пізніше, у 1867, Угорщина стала партнером Австрії у складі Австро-Угорської монархії, яка проіснувала до кінця Першої світової війни, адже програла її, як потім і Другу світову, де угорці воювали на боці Третього Рейху.
Сьогодні Угорщина є популярною туристичною країною. До прикладу, у 2025 році понад 20 мільйонів гостей зупинялися там. А Будапешт і Балатон залишаються найпопулярнішими локаціями. Перший – це одна з найкрасивіших столиць Європи з купальнями Сечені, базилікою святого Іштвана та ланцюговим мостом, а друге – дуже красиве велетенське озеро.
Серед must-see також, як вказано на visithungary.com, Егер – місто з добре збереженою фортецею, що також відоме виробництвом вина "Бича кров", і Хевіз – курорт із найбільшим у світі природним термальним озером, де можна купатися цілий рік. А ще Хортобадьська пустка – найбільший степовий заповідник у Центральній Європі.
З цікавого: угорська мова не споріднена жодній іншій великій мові Європи – вона належить до угро-фінської сім'ї й набагато ближча до фінської та естонської, ніж до будь-якої сусідньої мови. А ще паприка, без якої сьогодні неможливо уявити угорську кухню, насправді не місцева фішка – вона потрапила до країни з Америки через Туреччину лише у XVI столітті.
Чому відносини України й Угорщини складні та чи варто їхати туди українцям у 2026?
Угорщина приймає багато українських туристів, але контекст складний. 12 квітня 2026 року в Угорщині вибори, і кампанію глава уряду Віктор Орбан та його партія "Фідес" побудували на відвертій ворожнечі до України у стилі російської пропаганди.
І навіть за перемоги опозиції, очолюваної Петером Мадяром, миттєвого потепління між країнами не факт що варто очікувати. Тим часом над Україною дамокловим мечем висить угорське вето на допомогу Європи у 90 мільярдів євро на кілька років.
Загалом, Угорщина дійсно дуже цікава для туристів, але ситуація там політизована та напружена з негативним вайбом щодо України, тож це варто врахувати за планування візиту. Тим більше що МЗС ще 6 березня порадили громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку.
