Нащадки кочівників у серці Європи: що слід знати про Угорщину і чи варто туди їхати у 2026 році

Ця невелика країна з площею десь у 93 тисячі квадратних кілометрів лежить у самому серці Центральної Європи. Офіційна назва місцевою мовою – Magyarország, "Земля мадярів".

А ми знаємо її як Угорщину, але чи ми знаємо її насправді? Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про феномен цієї сусідньої до України держави докладніше.

Чому Угорщина така як є і чим приваблює мільйони туристів?

Угорщина, попри невелику площу, межує одразу з сімома державами – це Австрія, Словаччина, Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія та, звісно, Україна. Величний Дунай протікає країною понад 400 кілометрів, розтинаючи її на Задунав'я на заході та Велику рівнину – Алфьольд – на сході.

Алфьольд займає близько двох третин усієї території Угорщини та є однією з найродючіших сільськогосподарських зон центру Європи. На заході ж розкинулося озеро Балатон – найбільше прісноводне озеро цьому регіоні площею у понад 590 квадратних кілометрів.

Найвища точка Угорщини – гора Кекеш у 1014 метрів у горах Матра на півночі. А ще країна надзвичайно багата на геотермальні ресурси – під її поверхнею розташована мережа підземних гарячих джерел, що живить сотні термальних лазень, які вже сформували окрему культуру для місцевих і туристів.

Щодо історії, то варто знати, що угорці (мадяри) були кочовиками та прийшли з Уральського регіону на чолі з ватажком Арпадом наприкінці IX століття й оселилися у Карпатській котловині. Королівство виникло у 1000 році за правління Іштвана I, і протягом кількох століть було однією з наймогутніших держав Європи.

А проте у 1526 році після битви при Могачі значну частину країни завоювала Османська імперія. Пізніше, у 1867, Угорщина стала партнером Австрії у складі Австро-Угорської монархії, яка проіснувала до кінця Першої світової війни, адже програла її, як потім і Другу світову, де угорці воювали на боці Третього Рейху.

Сьогодні Угорщина є популярною туристичною країною. До прикладу, у 2025 році понад 20 мільйонів гостей зупинялися там. А Будапешт і Балатон залишаються найпопулярнішими локаціями. Перший – це одна з найкрасивіших столиць Європи з купальнями Сечені, базилікою святого Іштвана та ланцюговим мостом, а друге – дуже красиве велетенське озеро.

Серед must-see також, як вказано на visithungary.com, Егер – місто з добре збереженою фортецею, що також відоме виробництвом вина "Бича кров", і Хевіз – курорт із найбільшим у світі природним термальним озером, де можна купатися цілий рік. А ще Хортобадьська пустка – найбільший степовий заповідник у Центральній Європі.

З цікавого: угорська мова не споріднена жодній іншій великій мові Європи – вона належить до угро-фінської сім'ї й набагато ближча до фінської та естонської, ніж до будь-якої сусідньої мови. А ще паприка, без якої сьогодні неможливо уявити угорську кухню, насправді не місцева фішка – вона потрапила до країни з Америки через Туреччину лише у XVI столітті.

