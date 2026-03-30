Була багатшою за Кувейт, але втратила все: цікаві факти про найменшу острівну країну світу

Це крихітний острів у центральній частині Тихого океану, за 4000 кілометрів від Австралії. І офіційно це найменша острівна держава та найменша республіка у світі.

Її площа лише 21 кілометр квадратний, а назва – Науру. З посиланням на EBSCO розповідаємо про цю країну докладніше.

Дивіться також Острови мрії: 10 найкращих напрямків для відпустки цього року

Найменша острівна країна планети: чому Науру була багатою і як живе сьогодні?

Сьогодні населення Науру – трохи більш як 10 тисяч людей. Але почали заселяти цей острів посеред Тихого океану (за 4000 кілометрів від Австралії) ще приблизно у 1000 році до нашої ери.

Туди приходили різні мікронезійські та полінезійські народи, але протягом тисячоліть острів залишався ізольованим від решти світу. Аж у 1798 році його побачили європейці – це був британський мореплавець Джон Ферн. Pleasant Island, Приємний острів – так він назвав знайдену локацію.

У 1888 році Науру анексувала Німеччина, потім Австралія, трохи пізніше, під час Другої світової війни, прийшла японська окупація. І лише у 1968 році острів здобув незалежність.

Найбезумніша сторінка в історії Науру – фосфатний бум. Річ у тім, що мільйони років пташиний послід накопичувався на острові й перетворився на надзвичайно цінні фосфати, необхідні для виробництва добрив, як зазначає worldtravelguide.net.

Не дивно, що у 1970-х роках Науру на якийсь час стала найбагатшою країною світу, багатшою за Кувейт і Саудівську Аравію. Але до 2000-х родовища вичерпалися, при цьому раніше зароблені гроші розтринькали через корупцію і провальні інвестиції. У підсумку країна фактично збанкрутіла.

Мандрівниця побувала на Науру та поділилася враженнями: дивіться відео graceontour

Сьогодні Науру – єдина країна у світі без офіційної столиці, а функції адміністративного центру виконує район Ярен. Через вичерпані фосфатні кар'єри більша частина країни перетворилася на кам'янисту пустелю з химерними кораловими штирями. Острів повністю залежить від імпортованої їжі.

Так чи варто туди їхати? Відверто кажучи, Науру щороку відвідують лише кількасот туристів, може тисяча. На острові немає жодного курорту у класичному розумінні. З іншого боку, дайверів приваблюють незаймані корали в океані та уламки японських кораблів і літаків Другої світової, що лежать на морському дні просто біля берега.

Які туристичні магніти Океанії точно варто відвідати?