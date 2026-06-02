Тут буквально тамують подих, і не лише від захвату: чим дивує туристів найвища столиця у світі

Це місто зустрічає мандрівників гостинно, але – розрідженим повітрям. Тут неймовірні краєвиди, але – звичайний підйом сходами стає справжнім випробуванням. Проте унікальний місцевий колорит змушує забути про будь-які труднощі акліматизації.

Мовиться про столицю Болівії – місто Ла-Пас. І 24 Канал залюбки розповість про все це докладніше.

Як чай із коки допомагає туристам долати гірську хворобу у Ла-Пасі?

Життя у цій унікальній високогірній метрополії, болівійському столичному місті Ла-Пас, зазвичай вирує у своєму звичному, дещо хаотичному темпі. Проте для іноземних гостей перші дні перебування тут стають справжнім викликом. Адже розташована ця локація у глибокому каньйоні річки Чокіапу, оточеному величними Андами та засніженою вершиною Ілімані.

Через такий рельєф перепад висот у межах однієї міської зони становить майже 1000 метрів – від престижних південних кварталів на висоті 3200 метрів до бідніших районів Ель-Альто на позначці 4100 метрів, як вказує Britannica. Така вертикальна географія створює унікальні мікроклімати, де на різних вулицях панує зовсім різна погода.

Пристосування до екстремальної висоти Ла-Паса – це не забаганка, а питання виживання. Розріджене повітря здатне перетворити навіть звичайний підйом короткими сходами на справжню експедицію. Організм нетренованого мандрівника миттєво реагує на нестачу кисню головним болем, нудотою та втомою.

Місцеві жителі давно звикли до таких умов, а от приїжджим радять дотримуватися суворих правил. Тобто – пити від 3 до 4 літрів води щодня, та уникати алкоголю й важкої їжі бодай у перші 48 годин.

Цікаво, що головним рятівником від гірської хвороби, яку тут називають "сороче", є традиційний чай із листя коки – mate de coca. Але шукати його не доводиться – чай безплатно пропонують буквально у кожному готелі.

Канатне метро та інші цікавинки для туристів у Ла-Пасі

Громадський транспорт Ла-Паса – це окрема атракція, яка у 2014 році здійснила справжню революцію завдяки австрійській компанії Doppelmayr. Замість того щоб годинами стояти у заторах на крутих вуличках, мешканці та туристи обирають Mi Teleférico – найвищу та найдовшу у світі мережу міського канатного метро.

Як пише спеціалізований ресурс La Paz Life, ця екологічна система працює на електриці та частково на сонячній енергії, що суттєво зменшує рівень смогу. Канатна дорога з'єднує центр міста з високогірним Ель-Альто, скорочуючи час у дорозі з виснажливої години до якихось 10 хвилин.

Вартість однієї поїздки – менш як пів долара, що дешевше за проїзд у звичайному автобусі. Мережа має 11 кольорових ліній, і під час подорожі у будь-якій кабінці відкриваються запаморочливі панорамні краєвиди на місто, що нагадує гігантську глиняну чашу, а ще й на величні вершини Анд.

Окрім цих краєвидів, Ла-Пас вражає автентичною культурою. У центрі міста вирує знаменитий Відьомський ринок (Mercado de las Brujas), де жінки аймара у традиційних капелюхах-казанках продають амулети на удачу та всяку всячину, навіть висушені зародки лам. У сусідньому ж Ель-Альто можна побачити дивовижні чолети – розкішні різноколірні особняки з футуристичними фасадами.

Загалом, Ла-Пас – це місто неймовірних контрастів, де стародавні ритуали гармонійно співіснують із сучасними технологіями на висоті, від якої доводиться тамувати подих. Окрім того, звісно, що туристи вимушені це робити у природний спосіб.

Які ще високогірні дива світу варто відвідати мандрівникам?

Подорож до Болівії не обмежується лише її дивовижною високогірною столицею. Зовсім поруч із Ла-Пасом розташована унікальна Долина Духів, яка вражає тисячами гострих скель, що нагадують примар, та містичним тужливим свистом вітру.

А от у колумбійському Медельїні є крутий пагорб, що тривалий час ізолював цілий район від решти міста. Через що довелося встановити унікальні вуличні ескалатори просто неба, які згодом перетворилися на популярну туристичну локацію.

Якщо ж глянути у бік Європи, то впадає в око одразу мальовнича Андорра-ла-Велья, яка є найвище розташованою столицею континенту. Через складний рельєф там взагалі нема аеропорту та залізниці, тому доводиться планувати складніші маршрути через сусідні країни.