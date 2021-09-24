Вакциновані мандрівники зможуть без карантину подорожувати Аргентиною

Аргентина скасує усі обмеження з 1 листопада 2021 року. Відповідно до рішення уряду, іноземці, які пройшли повний курс вакцинації можуть без перешкод в'їхати до країни.

Нещеплені туристи мають піти на тиждень самоізоляції. Також необхідно буде пройти повторне тестування.

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Умови в'їзду в Аргентину

З 1 жовтня в Аргентину дозволили в’їзд іноземців із сусідніх країн без ізоляції у безпечних коридорах, затверджених органами охорони здоров’я. А з 1 листопада кордони відкриють для громадян з усього світу.

Для вільного перетину кордону необхідно мати сертифікат, який засвідчує повний курс вакцинації. Список визнаних вакцин наразі уточнюється. З моменту отримання курсу щеплень має пройти не менше 14 діб.

Невакциновані туристи повинні будуть здати ПЛР-тест, не раніше ніж за 72 години до прибуття або тест на антиген при в’їзді. Потім необхідно дотримуватись 7-денного карантину та пройти другий ПЛР-тест на 5-7 день.

Необхідним документом для перетину кордону є страхування та заповнена форма на сайті міграційної служби.

Міністр МОЗ Аргентини Карла Віззоті зазначила, що в країні послаблюють деякі обмеження. Зокрема, скасовується обов’язкове носіння масок на відкритому повітрі.

Наразі захворюваність на COVID-19 поступово знижується. За останній тиждень в країні зареєстрували близько 1,7 тисячі випадків.