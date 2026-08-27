Мільйони років тому тут був океан: тепер посеред пустелі лежать сотні скелетів давніх китів

Зазвичай за давньою історією Єгипту вирушають до пірамід, храмів і гробниць фараонів. Та посеред безкрайніх пісків є місце, яке здатне перенести мандрівника ще на мільйони років назад.

Приблизно за 161 кілометр на південний захід від Каїра, на заході пустелі Єгипту, розташована Ваді аль-Хітан або долина китів. Це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО площею близько 194 квадратних кілометрів, який зберігає важливі свідчення доісторичного минулого. На перший погляд важко повірити, що тут колись вирувало життя. Навколо лише золотий пісок та каміння.

Проте серед пісків можна побачити сліди зовсім іншого світу. Вітер поступово оголює те, що мільйони років було поховане під землею. Тут знаходять раковини молюсків, скам'янілості океанських організмів, нуммуліти та навіть зуби акул. Близько 40 мільйонів років тому Північна Африка виглядала зовсім інакше. Територія, яка сьогодні є пустелею, тоді була під водою.

Чому долину китів називають одним із найважливіших місць для палеонтологів?

Серед незвичних скельних утворень у пустелі можна побачити фрагменти великих кісток, а деякі хребці сягають розмірів бетонних блоків. Найбільше вражають добре збережені скелети давніх китів. Один із них лежить прямо на піску наприкінці туристичної стежки.

Його хребет має величезну довжину, а ребра розходяться в різні боки. Спочатку вчені навіть не зрозуміли, що перед ними кит. Істоту прийняли за гігантську морську рептилію та назвали базилозавром "королем ящіркою". Лише пізніше з'ясувалося, що це був древній кит.

Як виглядає Ваді аль-Хітан: дивитись відео

Палеонтологи досліджують Ваді аль-Хітан уже понад століття. За цей час тут ідентифікували близько 1000 особин, завдяки чому місце вважається найбільшим кладовищем китів у світі. Тут можна побачити близько десятка скелетів базилозаврів і дорудонів, які жили приблизно 37 – 40 мільйонів років тому.

Один зі скелетів кита / фото Clr202

Як останки китів допомогли розгадати таємницю їхньої еволюції?

Найцікавіше відкриття можна побачити у невеликому підземному музеї Ваді аль-Хітан. Поруч із великими черепами базилозаврів зберігаються невеликі стегнові та гомілкові кістки, щиколотки та лапи. Вони настільки малі порівняно з тілом кита, що навряд чи могли використовуватися для ходьби. Та саме ці кістки мають велике значення для науки.

Кити сьогодні живуть у воді, але є ссавцями, які дихають повітрям. Вчені припускали, що їхні далекі предки колись жили на суші, а згодом перейшли до життя у воді, поступово втративши ноги. Довгий час для цієї теорії бракувало доказів. Кістки задніх кінцівок, знайдені у Ваді аль-Хітан у 1989 році, стали важливою ланкою у розумінні цього переходу.

Вони належали шеститонному древньому киту, але самі були не більшими за людську руку. Їхня присутність показала, що давні кити ще зберігали кінцівки, хоча вони вже не були придатними для нормальної ходьби.

Як туристам потрапити до Долини китів?

Ваді аль-Хітан можна відвідати під час подорожі з Каїра. Дорога до долини займає приблизно 3 години, тому мандрівники часто вирушають сюди на один день. По дорозі можна оглянути визначні місця навколо міста-оазису Файюм. Також можна залишитися у Файюмі на ніч, а вже звідти поїхати до долини. Дорога від міста займає менш 1,5 години. Для ночівлі у Файюмі можна обрати Lake House by Tunisia Green Resort.