Примерно в 161 километре к юго-западу от Каира, на западе египетской пустыни, расположена Вади аль-Хитан, или долина китов. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО площадью около 194 квадратных километров, который хранит важные свидетельства доисторического прошлого. На первый взгляд трудно поверить, что здесь когда-то кипела жизнь. Вокруг только золотистый песок и камни.

Однако среди песков можно увидеть следы совершенно другого мира. Ветер постепенно обнажает то, что миллионы лет было погребено под землей. Здесь находят раковины моллюсков, окаменелости океанических организмов, нуммулиты и даже зубы акул. Около 40 миллионов лет назад Северная Африка выглядела совсем иначе. Территория, которая сегодня является пустыней, тогда была под водой.

Почему долину китов называют одним из важнейших мест для палеонтологов?

Среди необычных скальных образований в пустыне можно увидеть фрагменты больших костей, а некоторые позвонки достигают размеров бетонных блоков. Больше всего впечатляют хорошо сохранившиеся скелеты древних китов. Один из них лежит прямо на песке в конце туристической тропы.

Его позвоночник имеет огромную длину, а ребра расходятся в разные стороны. Сначала ученые даже не поняли, что перед ними кит. Существо приняли за гигантскую морскую рептилию и назвали базилозавром "королем ящериц". Только позже выяснилось, что это был древний кит.

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Как выглядит Вади аль-Хитан: смотреть видео

Палеонтологи исследуют Вади аль-Хитан уже более века. За это время здесь идентифицировали около 1000 особей, благодаря чему это место считается крупнейшим кладбищем китов в мире. Здесь можно увидеть около десятка скелетов базилозавров и дорудонов, которые жили примерно 37 – 40 миллионов лет назад.

Один из скелетов кита / фото Clr202

Как останки китов помогли разгадать тайну их эволюции?

Самое интересное открытие можно увидеть в небольшом подземном музее Вади аль-Хитан. Рядом с большими черепами базилозавров хранятся небольшие бедренные и голеничные кости, лодыжки и лапы. Они настолько малы по сравнению с телом кита, что вряд ли могли использоваться для ходьбы. Но именно эти кости имеют большое значение для науки.

Киты сегодня живут в воде, но являются млекопитающими, дышащими воздухом. Ученые предполагали, что их далекие предки когда-то жили на суше, а впоследствии перешли к жизни в воде, постепенно утратив ноги. Долгое время для этой теории не хватало доказательств. Кости задних конечностей, найденные в Вади аль-Хитан в 1989 году, стали важным звеном в понимании этого перехода.

Они принадлежали шеститонному древнему киту, но сами были не больше человеческой руки. Их наличие показало, что древние киты еще сохраняли конечности, хотя те уже не пригодны были для нормальной ходьбы.

Как туристам добраться до Долины китов?

Вади аль-Хитан можно посетить во время поездки из Каира. Дорога до долины занимает примерно 3 часа, поэтому путешественники часто отправляются сюда на один день. По пути можно осмотреть достопримечательности вокруг города-оазиса Файюм. Также можно остаться в Файюме на ночь, а уже оттуда поехать в долину. Дорога от города занимает менее 1,5 часа. Для ночлега в Файюме можно выбрать Lake House by Tunisia Green Resort.